scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारनिवेशकों की रडार पर 20 रुपये से कम वााल ये आईटी स्टॉक! आज 3% उछला भाव - गुरुवार को दी थी बड़ी जानकारी

निवेशकों की रडार पर 20 रुपये से कम वााल ये आईटी स्टॉक! आज 3% उछला भाव - गुरुवार को दी थी बड़ी जानकारी

आज शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा बीते गुरुवार को दी गई बड़ी जानकारी के बाद आई है। जानिए क्या है वजह

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 19, 2025 10:58 IST

Penny Stock: आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) के शेयरो में आज 3% की तेजी देखने को मिल रही है। शेयर आज बीएसई पर ट्रेडिंग के लिए 15.66 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 15.90 रुपये को टच कर लिया है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:40 बजे तक बीएसई पर 2.97% या 0.45 रुपये चढ़कर 15.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.09% या 0.32 रुपये की तेजी के साथ 15.63 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

आज शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा बीते गुरुवार को दी गई बड़ी जानकारी के बाद आई है। दरअसल बीते गुरुवार को कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग आगामी मंगलवार 23 सितंबर को होने जा रही है। 

इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, जिनमें:

  1. Huwel Life Sciences Private Limited के साथ एग्रीमेंट करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह रणनीतिक निवेश से जुड़ा होगा, जिससे कंपनी के विकास और आपसी व्यापार के नए मौके मिल सकें।
  2. निवेश से जुड़े प्रस्तावों और अन्य जरूरी मामलों पर चर्चा की जाएगी।
  3. कंपनी का नाम बदलने के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव भी विचार के लिए रखा जाएगा।
  4. कंपनी एक नई Wholly Owned Subsidiary (पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) बनाने पर भी विचार करेगी।

Bartronics India Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 23 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 6 महीने में शेयर सपाट स्तर पर रहा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 27 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 3 साल के दौरान स्टॉक 282 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में शेयर 625 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 19, 2025