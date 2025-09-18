Anand Rathi Shares & Stock Brokers IPO: आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आगामी 23 सितंबर 2025 को खुलने जा रहा है। कंपनी इस इश्यू से करीब ₹745 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू होगा, यानी इसमें कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) नहीं है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस IPO का प्राइस बैंड ₹393-₹414 है और लॉट साइज 36 शेयरों का तय किया गया है। खास बात ये है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ₹10 करोड़ के शेयर रिजर्व भी किए हैं।

IPO का शेड्यूल

एंकर इनवेस्टर्स के लिए यह इश्यू एक दिन पहले यानी 22 सितंबर को खुलेगा। इसके बाद, आम निवेशकों के लिए IPO की शुरुआत 23 सितंबर से होगी जिसे निवेशक 25 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयरों का अलॉटमेंट 26 सितंबर को किया जाएगा, और अंत में शेयरों की लिस्टिंग 30 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर हो सकती है।

इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 15% नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है।

IPO से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कहां होगा?

इस इश्यू से मिले ₹745 करोड़ में से ₹550 करोड़ कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा के बिजनेस खर्चों के लिए इस्तेमाल करेगी, जबकि बाकी पैसा जनरल कॉरपोरेट जरूरतों के लिए रखा गया है।

कंपनी क्या करती है?

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एक फुल-सर्विस ब्रोकरेज कंपनी है, जो ब्रोकिंग, मार्जिन ट्रेडिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जैसी सेवाएं देती है। कंपनी के देशभर में 90 ब्रांच और 1,125 से ज्यादा ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं। इसके अलावा कंपनी की डिजिटल और ऑनलाइन सर्विस भी है।

फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड भी दमदार

FY25 में कंपनी का प्रॉफिट 34% बढ़कर ₹103.6 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹77.3 करोड़ था। वहीं, रेवेन्यू भी 24% बढ़कर ₹845.7 करोड़ तक पहुंच गया।

Nuvama Wealth Management, DAM Capital Advisors, और Anand Rathi Advisors इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। वहीं इस आईपीओ का रजिस्ट्रार MUFG Intime India Pvt. Ltd. है।