Silver Purity: चांदी असली है या नकली? घर बैठे इन आसान तरीकों से करें पहचान

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग चांदी के सिक्के और बिस्किट खरीदते हैं। कुछ लोग इन्हें निवेश के लिए खरीदते हैं, तो कुछ पूजा-पाठ और शुभ कामों के लिए। लेकिन चांदी खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल उसकी शुद्धता को लेकर होता है। बाजार में चांदी के साथ तांबा, निकल, एल्युमिनियम, जिंक और कैडमियम जैसी दूसरी धातुओं की मिलावट हो सकती है। ऐसे में सिर्फ चमक देखकर चांदी को असली मान लेना सही नहीं है। हालांकि, कुछ आसान तरीकों से घर पर इसकी शुरुआती जांच की जा सकती है।

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1. बर्फ से कैसे करें चांदी की पहचान?

चांदी की खासियत है कि यह गर्मी को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इसे थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। इसकी जांच के लिए चांदी के सिक्के या बिस्किट को समतल जगह पर रखें और उसके ऊपर बर्फ का छोटा टुकड़ा रख दें।

अगर बर्फ तेजी से पिघलने लगे, तो यह चांदी होने का संकेत हो सकता है। हालांकि, बर्फ पिघलने की रफ्तार सिक्के के आकार, तापमान और आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती है। इसलिए इसे शुद्धता का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता।

2. चुंबक से कैसे पकड़ें मिलावट?

चांदी चुंबक से चिपकने वाली धातु नहीं है। इसलिए इसकी जांच के लिए शक्तिशाली चुंबक का इस्तेमाल किया जा सकता है। नियोडिमियम मैग्नेट को सिक्के या बिस्किट के पास लाकर देखें।

अगर सिक्का चुंबक से चिपक जाता है, तो उसमें लोहा या निकल जैसी धातु होने की आशंका है। लेकिन चुंबक से नहीं चिपकने का मतलब यह नहीं कि चांदी पूरी तरह असली है। तांबा, एल्युमिनियम और जिंक भी चुंबक से नहीं चिपकते।

प्रतीकात्मक तस्वीर

3. आवाज से कैसे पहचानें असली चांदी?

चांदी की पहचान उसकी आवाज से भी की जा सकती है। इसके लिए सिक्के को उंगली के सिरे पर रखें और किसी छोटी धातु की वस्तु से हल्के से थपथपाएं।

आमतौर पर चांदी से साफ और कुछ देर तक गूंजने वाली आवाज आती है। वहीं, दूसरी धातुओं की आवाज फीकी हो सकती है। हालांकि, सिक्के की मोटाई, आकार और डिजाइन से भी आवाज बदल सकती है। इसलिए यह तरीका भी सिर्फ शुरुआती संकेत देता है।

4. हॉलमार्क और शुद्धता की जांच जरूरी

चांदी खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें। इससे उसकी घोषित शुद्धता की जानकारी मिलती है। 925 सिल्वर में 92.5 फीसदी और 999 सिल्वर में 99.9 फीसदी चांदी होती है।

खरीदारी करते समय हॉलमार्क की प्रामाणिकता जांचें। साथ ही बिल और शुद्धता से जुड़े दस्तावेज जरूर लें। जरूरत पड़ने पर जौहरी से प्रमाणपत्र भी मांग सकते हैं। ध्यान रखें कि घरेलू जांच के ये तरीके 100 फीसदी शुद्धता की गारंटी नहीं देते।