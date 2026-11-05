ChatGPT का नया कमाल! अब आपकी फोटो भी करने लगेगी हरकत, जानें कैसे काम करेगा ये मजेदार फीचर

ChatGPT इस्तेमाल करने वालों के लिए एक नया फीचर पेश किया गया है। OpenAI ने अपना नया इमेज जनरेशन मॉडल Images 2.6 पेश किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अब अपनी फोटो को एनिमेटेड GIF में बदल सकते हैं। यानी अब किसी सामान्य तस्वीर में भी हलचल दिखाई जा सकेगी। इसके लिए अलग से किसी वीडियो एडिटिंग ऐप की जरूरत नहीं होगी।

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खास बात यह है कि यूजर्स अपनी सेल्फी, पालतू जानवर की फोटो या सिर्फ टेक्स्ट लिखकर भी GIF तैयार कर सकते हैं।

ChatGPT से GIF कैसे बनाएं?

GIF बनाने के लिए सबसे पहले ChatGPT खोलें और अपनी पसंद की कोई फोटो अपलोड करें। इसके बाद लिखें कि आप तस्वीर में किस तरह का एनिमेशन चाहते हैं।

उदाहरण के लिए, आप अपनी फोटो को कार्टून स्टाइल में बदलने और उसमें कोई मजेदार हरकत जोड़ने के लिए कह सकते हैं।

अगर आपके पास फोटो नहीं है, तो सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर भी GIF बनाया जा सकता है।

GIF बनने के बाद उसकी स्पीड 0.5x से 2x तक बदली जा सकती है। यूजर्स अलग-अलग फ्रेम में बदलाव करने के साथ तस्वीर के किसी हिस्से का आकार बदल सकते हैं या अनचाही चीजें हटा सकते हैं।

Images 2.6 में और क्या नया मिलेगा?

OpenAI के नए मॉडल में GIF बनाने के अलावा इमेज जनरेशन की स्पीड भी बढ़ाई गई है।

यूजर्स अब लोगों, पालतू जानवरों और दूसरे कैरेक्टर की रेफरेंस इमेज सेव करके उन्हें टैग भी कर सकते हैं। इससे भविष्य में उसी चेहरे या कैरेक्टर की नई तस्वीर बनाने के लिए बार-बार फोटो अपलोड करने की जरूरत कम होगी।

OpenAI के मुताबिक, ChatGPT और उसके API पर हर हफ्ते 4 अरब से ज्यादा तस्वीरें बनाई जा रही हैं।

डेवलपर्स के लिए भी नए AI मॉडल

OpenAI ने डेवलपर्स के लिए GPT-Image-2.6 Flare और Sunburst मॉडल भी पेश किए हैं।

कंपनी का दावा है कि इनसे इमेज जनरेशन करीब 50 फीसदी तेज हो सकता है। Flare कम क्वालिटी सेटिंग पर लगभग छह सेकंड में तस्वीर तैयार कर सकता है, जबकि Sunburst बेहतर क्वालिटी और एडिटिंग के दौरान एक जैसा डिजाइन बनाए रखने पर ध्यान देता है।

भारत में कौन इस्तेमाल कर सकता है नया फीचर?

रिपोर्ट के मुताबिक, Images 2.6 वेब, डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इसमें फ्री प्लान इस्तेमाल करने वाले यूजर्स भी शामिल हैं।

भारत में भी यूजर्स ChatGPT के जरिए GIF बनाने और तस्वीरों को एडिट करने वाले नए फीचर्स आजमा सकते हैं।