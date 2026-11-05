Nothing ला रहा ऐसा AI गैजेट जो फोन का ऐप नहीं कर सकता! बिना स्क्रीन वाले डिवाइस में क्या होगा खास?

स्मार्टफोन और ईयरबड्स बनाने वाली टेक कंपनी Nothing अब एक नए तरह का AI डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का यह पहला बिना स्क्रीन वाला AI गैजेट होगा, जिसे खासतौर पर ऑफिस और कामकाज से जुड़ी जरूरतों के लिए तैयार किया जा रहा है। Nothing के CEO कार्ल पेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पुष्टि की है कि यह डिवाइस दिसंबर 2026 में पेश किया जाएगा। हालांकि, इसका नाम, कीमत और लॉन्च की सही तारीख अभी सामने नहीं आई है।

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बिना स्क्रीन के कैसे काम करेगा नया डिवाइस?

Nothing का नया गैजेट स्मार्टफोन या टैबलेट जैसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिस्प्ले नहीं दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि यूजर्स इसे आवाज या दूसरे तरीकों से इस्तेमाल कर सकेंगे।

कंपनी इसे AI-Native डिवाइस के तौर पर तैयार कर रही है। इसका मतलब है कि इसमें AI केवल एक अतिरिक्त फीचर नहीं, बल्कि डिवाइस के काम करने का मुख्य हिस्सा होगा।

कार्ल पेई के मुताबिक, जिस तरह कंप्यूटर और स्मार्टफोन ने पहले ऑफिस में अपनी जगह बनाई थी, उसी तरह AI डिवाइस भी शुरुआत में कामकाज की दुनिया में ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं।

फोन के ऐप से क्यों अलग होगा यह गैजेट?

कार्ल पेई का कहना है कि इस नए डिवाइस के मुख्य फीचर्स को सिर्फ एक मोबाइल ऐप में शामिल नहीं किया जा सकता।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई बार बातचीत के दौरान कोई जरूरी आइडिया सामने आता है, लेकिन उसे लिखने के लिए फोन निकालने से बातचीत का सिलसिला टूट जाता है। वहीं, अगर उसे नोट नहीं किया जाए, तो बाद में वह बात भूल सकती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Nothing का नया डिवाइस एक AI वॉयस रिकॉर्डर हो सकता है, जो बातचीत के दौरान जरूरी जानकारी रिकॉर्ड करने और उसे समझने में मदद करेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

Amazon के AI गैजेट्स से होगा मुकाबला?

Nothing ऐसे समय में AI हार्डवेयर बाजार में उतर रहा है, जब Amazon जैसी कंपनियां भी नए डिवाइस पेश कर रही हैं। Amazon ने हाल ही में Bee Frontier और Bee Eclipse नाम के AI रिकॉर्डिंग डिवाइस पेश किए हैं।

Bee Frontier की कीमत 75 डॉलर है। इसे कलाई पर पहना जा सकता है या कपड़ों पर लगाया जा सकता है। इसमें सात दिन की बैटरी लाइफ और बैकग्राउंड शोर कम करने वाले माइक्रोफोन दिए गए हैं।

वहीं, 100 डॉलर वाला Bee Eclipse एक छोटे कार्ड के आकार का रिकॉर्डर है, जिसे स्मार्टफोन के पीछे लगाया जा सकता है।

कब लॉन्च होगा Nothing का नया AI डिवाइस?

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Nothing ने दिसंबर 2026 में अपने पहले स्क्रीनलेस AI डिवाइस को पेश करने की पुष्टि की है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी कीमत, डिजाइन और सभी फीचर्स की जानकारी नहीं दी है।

आने वाले हफ्तों में इस नए गैजेट से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।