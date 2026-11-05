Volkswagen Virtus खरीदने का है प्लान? नए मॉडल की दिखी पहली झलक, डिजाइन से फीचर्स तक क्या बदलेगा

Volkswagen की लोकप्रिय सेडान कार Virtus जल्द नए अवतार में नजर आ सकती है। कंपनी ने Volkswagen Virtus Facelift का पहला टीजर जारी किया है, जिसमें कार के एक्सटीरियर डिजाइन की झलक दिखाई गई है। नई Virtus में फ्रंट ग्रिल, बंपर और हेडलाइट्स के डिजाइन में बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट और कीमत की जानकारी नहीं दी है।

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नई Virtus के डिजाइन में क्या बदलेगा?

टीजर के मुताबिक, Volkswagen Virtus Facelift में नया फ्रंट बंपर और बदला हुआ फॉग लैंप हाउसिंग देखने को मिलेगा। कार की ग्रिल में नया डायमंड-मेश पैटर्न दिया गया है, जिससे इसका फ्रंट लुक पहले से अलग नजर आएगा।

इसके अलावा कार में नई हेडलाइट्स दिखाई गई हैं, जबकि L-शेप वाली LED DRLs पहले की तरह बरकरार हैं।

पीछे की तरफ टेललाइट्स के डिजाइन में बदलाव होने की उम्मीद है। रियर डिफ्यूजर पर भी डायमंड-मेश पैटर्न मिल सकता है। साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स के अलावा ज्यादा बदलाव नजर नहीं आते।

इंटीरियर में मिल सकते हैं ये नए फीचर्स

Volkswagen ने अभी नई Virtus के केबिन की तस्वीरें जारी नहीं की हैं। हालांकि, हाल ही में अपडेट हुई Skoda Slavia, Kushaq और Volkswagen Taigun को देखते हुए इसमें भी नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

नई Virtus में अपडेटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया यूजर इंटरफेस, 360-डिग्री कैमरा और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है।

हालांकि, Skoda की कुछ कारों में मिलने वाली रियर मसाज सीट्स Virtus में मिलने की उम्मीद नहीं है।

इंजन और गियरबॉक्स में क्या होगा बदलाव?

Volkswagen Virtus Facelift में मौजूदा इंजन विकल्प जारी रहने की उम्मीद है। इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं।

सबसे बड़ा बदलाव गियरबॉक्स में हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1.0 लीटर इंजन के साथ नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल का विकल्प भी जारी रह सकता है।

वहीं, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है।

कब होगी लॉन्च और किन कारों से मुकाबला?

रिपोर्ट के मुताबिक, Volkswagen Virtus Facelift को 2026 के आखिर तक पेश किया जा सकता है, जबकि इसकी कीमत का ऐलान 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है।

भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Skoda Slavia, Hyundai Verna और Honda City जैसी सेडान कारों से होगा।

फिलहाल कंपनी ने नए फीचर्स, इंजन विकल्प और लॉन्च की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।