Google Photos में सेव हैं आपकी जरूरी तस्वीरें? Trash से जुड़ा नया नियम जान लें, वरना हो सकता है नुकसान

अगर आप अपनी फोटो और वीडियो सेव करने के लिए Google Photos इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक, Google Photos में डिलीट की गई फोटो और वीडियो को वापस पाने की समयसीमा में बदलाव किया गया है। इसके अलावा कंपनी एक नए स्मार्ट फीचर पर भी काम कर रही है, जिससे किसी इवेंट के पोस्टर या इनविटेशन की फोटो से सीधे Google Calendar में इवेंट जोड़ा जा सकेगा।

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डिलीट फोटो वापस पाने के लिए सिर्फ 30 दिन?

रिपोर्ट के मुताबिक, Google Photos ने Trash यानी बिन में फोटो और वीडियो रखने की समयसीमा 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी है।

पहले Google अकाउंट में बैकअप की गई फोटो और वीडियो डिलीट करने के बाद 60 दिनों तक Trash में रहती थीं। इस दौरान यूजर्स उन्हें वापस रिकवर कर सकते थे।

नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब बैकअप वाली और फोन में सेव दोनों तरह की फोटो और वीडियो के लिए 30 दिन की समयसीमा होगी।

इसका मतलब है कि अगर आपने गलती से कोई जरूरी फोटो डिलीट कर दी है, तो उसे समय रहते वापस लाना जरूरी होगा। तय समय पूरा होने के बाद वह हमेशा के लिए डिलीट हो सकती है।

फोटो से सीधे Calendar में जुड़ेगा इवेंट

Google Photos में एक और नया फीचर आने की तैयारी है। Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, Google Photos ऐप के वर्जन 8.0 की जांच के दौरान Add to calendar नाम का विकल्प सामने आया है।

इस फीचर की मदद से यूजर्स किसी कार्यक्रम के पोस्टर, फ्लायर या इनविटेशन की फोटो लेकर उससे सीधे Google Calendar में इवेंट बना सकेंगे।

इसके लिए तारीख, समय और कार्यक्रम का नाम अलग से टाइप करने की जरूरत कम हो जाएगी।

कैसे काम करेगा नया फीचर?

यह सुविधा Google Photos के Ask Photos फीचर से जुड़ी हो सकती है। यह फोटो में मौजूद कार्यक्रम का नाम, तारीख, समय और दूसरी जरूरी जानकारी पहचानकर Calendar में भर सकेगी।

Calendar में मूल फोटो का लिंक भी दिया जा सकेगा, ताकि यूजर बाद में जानकारी दोबारा चेक कर सकें। इस फीचर के इस्तेमाल के लिए Calendar की अनुमति देनी होगी।

कब मिलेगा नया अपडेट?

फिलहाल Add to calendar फीचर टेस्टिंग के दौर में है। Google ने इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट नहीं बताई है।

टेस्टिंग के दौरान एक समस्या भी सामने आई। Android Authority के मुताबिक, एक पोस्टर में टाइम जोन नहीं दिया गया था, लेकिन फीचर ने अमेरिकी टाइम जोन चुन लिया, जिससे इवेंट का समय गलत दर्ज हो गया।

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ऐसे में फीचर उपलब्ध होने पर भी Calendar में सेव होने वाली तारीख और समय को चेक करना जरूरी होगा।