अचानक मिल जाएं ₹1 लाख तो शॉपिंग करेंगे या निवेश? भारतीयों की पहली पसंद का सर्वे में हुआ खुलासा

अगर आपके बैंक खाते में अचानक ₹1 लाख आ जाएं, तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? घूमने जाएंगे, कोई महंगी चीज खरीदेंगे या फिर भविष्य के लिए निवेश करेंगे? एक नए सर्वे में भारतीयों की बचत और खर्च करने की आदतों को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सर्वे के मुताबिक, ज्यादातर भारतीय अचानक मिले पैसों को खर्च करने के बजाय अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में इस्तेमाल करना चाहते हैं।

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Stable Money की How India Saves 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, YouGov द्वारा किए गए सर्वे में 87% बचत करने वाले लोगों ने कहा कि वे अचानक मिले पैसों को बचाने, निवेश करने या कर्ज चुकाने में लगाएंगे। वहीं, सिर्फ 13% लोगों ने घूमने-फिरने या लग्जरी चीजों पर खर्च करने की इच्छा जताई।

अचानक मिले पैसे कहां लगाएंगे भारतीय?

सर्वे में सामने आया कि 32% लोग अचानक मिले पैसों को शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड जैसे ज्यादा ग्रोथ की संभावना वाले निवेश विकल्पों में लगाना पसंद करेंगे।

वहीं, 25% लोगों ने फिक्स्ड इनकम वाले निवेश विकल्पों को चुना, जिनमें रिटर्न अपेक्षाकृत स्थिर रहने की उम्मीद होती है। इसके अलावा 19% लोग पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखना चाहते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल कर सकें।

करीब 11% लोगों ने कहा कि वे इस रकम से अपना पुराना कर्ज चुकाएंगे। कुल मिलाकर 57% लोग बाजार से जुड़े या फिक्स्ड इनकम वाले निवेश विकल्पों में पैसा लगाना चाहते हैं।

घूमने और लग्जरी शॉपिंग पर खर्च करने वाले कितने?

सर्वे में सिर्फ 8% लोगों ने अचानक मिले पैसों को घूमने-फिरने या नए अनुभवों पर खर्च करने की बात कही। वहीं, 5% लोग लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे।

दिलचस्प बात यह है कि सर्वे में शामिल करीब 70% लोग Gen Z और मिलेनियल पीढ़ी से हैं। इसके बावजूद ज्यादातर लोगों ने खर्च करने के बजाय बचत और निवेश को प्राथमिकता दी।

हालांकि, ये आंकड़े लोगों की बताई गई पसंद पर आधारित हैं, न कि उनके वास्तविक खर्च या निवेश पर।

प्रतीकात्मक तस्वीर

म्यूचुअल फंड और FD पर सबसे ज्यादा भरोसा

निवेश के पसंदीदा विकल्पों में म्यूचुअल फंड सबसे आगे रहा। करीब 23% लोगों ने इसे अपनी पहली पसंद बताया, जबकि 21% ने बैंक FD और RD को चुना।

जब लोगों से निवेश के तीन पसंदीदा विकल्प पूछे गए, तो 57% ने म्यूचुअल फंड और 56% ने FD या RD को शामिल किया। वहीं, 45% लोगों ने सोने-चांदी और 36% ने सीधे शेयरों में निवेश को अपने टॉप तीन विकल्पों में जगह दी।

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कैसे किया गया सर्वे?

Stable Money ने YouGov के जरिए 13 से 16 अक्टूबर 2026 के बीच यह सर्वे कराया। इसमें 150 से ज्यादा शहरों और कस्बों के 1,212 शहरी वयस्क शामिल हुए। इनमें से 1,003 लोग पहले से बचत या निवेश कर रहे थे।

ध्यान देने वाली बात यह है कि ₹1 लाख की रकम सिर्फ उदाहरण के तौर पर दी गई है। असल सर्वे में अचानक मिलने वाली रकम की कोई निश्चित राशि नहीं बताई गई थी।