Top 5 Stories: हवाई जहाज के ईंधन पर नए नियमों की तैयारी, कच्चे तेल में गिरावट से रुपया मजबूत, Volkswagen Virtus का नया मॉडल समेत पढ़ें ये 5 बड़ी खबरें

1. अब हवाई जहाज में इस्तेमाल होगा खास तरह का ईंधन, सरकार ने तैयार किया नया प्लान

भारत में हवाई सफर के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन को लेकर सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है, जिसमें एयरलाइंस के लिए नए नियम और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल हैं। जानिए इससे क्या कुछ बदलने वाला है।

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2. कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट से भारत को राहत! डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया

कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भारतीय रुपये और सरकारी बॉन्ड मार्केट में तेजी देखने को मिली है। इससे महंगाई और तेल आयात पर होने वाले खर्च को लेकर चिंता कुछ कम हुई है। हालांकि, रुपये की मजबूती को लेकर एक्सपर्ट ने एक अहम बात कही है।

3. Volkswagen Virtus खरीदने का है प्लान? नए मॉडल की दिखी पहली झलक, डिजाइन से फीचर्स तक क्या बदलेगा

Volkswagen Virtus खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए नया अपडेट सामने आया है। कंपनी ने अपनी लोकप्रिय सेडान के फेसलिफ्ट मॉडल की पहली झलक दिखाई है। इसमें डिजाइन से लेकर फीचर्स और गियरबॉक्स तक कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, अभी सभी जानकारियां सामने नहीं आई हैं। जानिए नई Virtus में क्या खास हो सकता है और इसकी एंट्री कब तक होगी।

4. Voter List 2027: इन 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बदलेगी वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर नया शेड्यूल जारी किया है। छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट की जाएगी। इस दौरान नए वोटर्स के नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। जानिए किन युवाओं को आवेदन की सुविधा मिलेगी और फाइनल लिस्ट कब आएगी।

5. Delhi Building Collapse: चावड़ी बाजार में इमारत का हिस्सा गिरने से 2 की मौत, CM ने दिए ये सख्त आदेश

दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में दो लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।