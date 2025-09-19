scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹50 से कम वाले इस पेनी स्टॉक पर ब्रोकरेज ने दी Overweight रेटिंग! 5 साल में दिया 8400% से ज्यादा रिटर्न

₹50 से कम वाले इस पेनी स्टॉक पर ब्रोकरेज ने दी Overweight रेटिंग! 5 साल में दिया 8400% से ज्यादा रिटर्न

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी अब भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरी स्टोरेज के बढ़ते बाजार का पूरा फायदा उठाने की मजबूत स्थिति में है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 19, 2025 10:33 IST

Penny Stock: इलेक्ट्रिक व्हीकल और ईवी बैटरी बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड (Mercury Ev-Tech Ltd) के शेयरों में आज 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 50 रुपये से कम वाले इस ईवी स्टॉक ने निवेशकों को पिछले 5 साल में 8445% का रिटर्न दिया है। 

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:16 बजे तक बीएसई पर 1.45% या 0.74 रुपये गिरकर 50.38 रुपये पर कारोबार कर रहा है। शेयर में आज भले ही गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन ब्रोकरेज फर्म खंडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड (Khandwala Securities Ltd) ने इस कंपनी पर बुलिश व्यू देते हुए Overweight की रेटिंग दी है।

Mercury Ev-Tech पर ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी अब भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरी स्टोरेज के बढ़ते बाजार का पूरा फायदा उठाने की मजबूत स्थिति में है। कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसमें हर काम खुद किया जाता है - जैसे बैटरी बनाना, चेसिस तैयार करना, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, फोर्जिंग और CED कोटिंग।

इस तरह से काम करने से Mercury को लागत कम रखने, क्वालिटी पर कंट्रोल और सप्लाई में भरोसेमंद बने रहने में मदद मिलती है। इसका फायदा ये भी है कि कंपनी के पास कमाई के कई रास्ते होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट का मौका भी।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि Mercury सिर्फ एक EV बनाने वाली कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि अब ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन के साथ काम करते हुए बड़ी मार्केट के मौके पकड़ने में लगी है।

खंडवाला सिक्योरिटीज ने अपने रिपोर्ट में आगे बताया कि Mercury EV-Tech आने वाले समय में बड़ा विस्तार करने की तैयारी में है। इसके पीछे कंपनी की मजबूत निवेश योजना और प्रोडक्ट्स का रोडमैप है। FY25 में कंपनी ने ₹27 करोड़ का निवेश किया था और अब FY26-27 में यह निवेश बढ़कर ₹150-200 करोड़ तक पहुंच सकता है। 

ये पैसा नए R&D सेंटर, लिथियम-आयन बैटरी यूनिट, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट और नई EV प्रोडक्शन लाइनों पर खर्च होगा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
