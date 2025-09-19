PC Jeweller Share Price: ज्वैलरी सेक्टर की दिग्गज कंपनी पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) के शेयरों में आज 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:56 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.07% या 0.31 रुपये गिरकर 14.66 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.87% या 0.28 रुपये टूटकर 14.66 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

बीते गुरुवार को कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पीसी ज्वैलर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 18 सितंबर 2025 को कुछ फैसला लिया है जिसमें:

1. कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम गर्ग, को कुल 9,72,22,222 (9 करोड़ 72 लाख 22, 222) फुली कन्वर्टिबल वारंट्स अलॉट किए गए हैं। हर वारंट की कीमत ₹18 है, जो SEBI के नियमों के तहत तय न्यूनतम कीमत से ज्यादा है। यह अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए किया गया है।

बलराम गर्ग ने हर वारंट के लिए ₹4.50 (जो कि कुल कीमत का 25% है) पहले ही जमा कर दिया है। बाकी ₹13.50 (75%) का भुगतान उन्हें वारंट आवंटन की तारीख से 18 महीने के अंदर करना होगा। हर वारंट बाद में 1 इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा, जिसका फेस वैल्यू ₹1 होगा।

इस दौरान, अगर कंपनी बोनस शेयर, राइट इश्यू, शेयर स्प्लिट या कोई अन्य कॉरपोरेट एक्शन करती है, तो बलराम गर्ग को उसका भी फायदा मिलेगा, भले ही वारंट अभी शेयर में कन्वर्ट न हुए हों।

2. कंपनी ने Capital Ventures Private Limited (CVPL) को 18,05,55,555 (18 करोड़ 5 लाख 55,555) इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। हर शेयर की फेस वैल्यू ₹1 है और उन्हें ₹18 प्रति शेयर की कीमत पर आवंटित किया गया है, जो SEBI के नियमों के तहत तय न्यूनतम कीमत से ज्यादा है।

यह आवंटन प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए प्रिफरेंशियल तरीके से किया गया है। CVPL ‘नॉन-प्रमोटर, पब्लिक कैटेगरी’ की कंपनी है। सभी शेयरों के लिए पूरी कीमत ₹18 प्रति शेयर पहले ही जमा कर दी गई है।

PC Jeweller Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते और 1 महीने में में 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 21 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 5 प्रतिशत, पिछले 3 साल में 97 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 863 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।