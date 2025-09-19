Adani Power Share price: शुक्रवार को शेयर बाजार में Adani Power के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर करीब 8.89% उछलकर अपने 52 Week High ₹686.95 पर पहुंच गया। इस तेजी के पीछे दो वजह है। पहला- अडाणी ग्रुप को हिंडनबर्ग मामले में सेबी से मिला क्लीनचीट और दूसरा अडाणी पावर के शेयरों का स्टॉक स्प्लिट जिसके लिए रिकॉर्ड डेट सोमवार 22 सितंबर है।

दरअसल कंपनी पहली बार 1:5 का स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है जिससे आपके शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन निवेश की कुल वैल्यू उतनी ही रहेगी। ऐसे में अगर आपको स्टॉक स्प्लिट का फायदा उठाना है तो आज यानी 19 सितंबर को शेयर खरीदने का आखिरी मौका है।

Adani Power Stock Split

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि वो 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।

स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के 1 शेयर की कीमत घट जाएगी लेकिन कंपनी का मार्केट कैप वही रहेगी क्योंकि शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी। जब शेयर सस्ती हो जाएंगे तो ज्यादा लोग उसमें निवेश कर सकते हैं।

स्टॉक स्प्लिट का लाभ लेने के लिए आज आखिरी मौका क्यों?

इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने 22 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है। लेकिन क्योंकि शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट लागू है, इसलिए जो लोग रिकॉर्ड डेट वाले दिन यानी 22 तारीख को शेयर खरीदेंगे, वे इसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इसलिए जो भी निवेशक इस स्टॉक स्प्लिट का फायदा लेना चाहते हैं, उन्हें 19 सितंबर तक ही शेयर खरीदने होंगे।

सेबी से मिली क्लीन चीट भी तेजी की वजह

Adani Power के साथ-साथ बाकी अडानी ग्रुप की कंपनियों में भी आज तेजी देखने को मिली। इसकी एक बड़ी वजह है सेबी (SEBI) की रिपोर्ट, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज कर दिया गया है। सेबी ने कहा कि अडानी ग्रुप द्वारा कोई गलत शेयर लेन-देन या नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था। इस खबर के बाद निवेशकों का भरोसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में फिर से मजबूत हुआ है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

विलियम ओ'नील इंडिया के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च, मयूरेश जोशी के मुताबिक, अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियां सरकार की नीतियों का फायदा आने वाले समय में उठाएंगी। उन्होंने कहा कि खासकर Adani Power एक अहम स्टॉक है जिस पर नजर रखनी चाहिए।