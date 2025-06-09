Google Pixel 10 भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च! मिल सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन और फीचर्स - इतनी हो सकती है कीमत

Google Pixel 10 Series: गूगल ने हाल ही में I/O 2025 में Android 16 से पर्दा उठाया था। एंड्रॉइड 16 अभी सिर्फ डेवलपर्स और पात्र बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। अब सबकी नजरें Google Pixel की नई सीरीज - Google Pixel 10 पर है, जो लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 के साथ आएगा। लीक्स से पता चलता है कि Pixel 10 सीरीज को इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है जो समय से काफी पहले हो सकता है क्योंकि सामान्य तौर पर Pixel फोन अक्टूबर में लॉन्च किए जाते हैं।

हालांकि गूगल ने पिछले साल अगस्त में पिक्सेल 9 सीरीज को लॉन्च किया था। अब, अगर अफवाहों की मानें तो पिक्सेल 10 जून के अंत या जुलाई में आ सकता है। यह कदम iPhone 16 से पहले शुरुआती बिक्री को पकड़ने की Google की योजना के अनुरूप है। चलिए जानते हैं Pixel 10 में यूजर्स को क्या-क्या मिल सकता है।

Google Pixel 10: डिज़ाइन और डिस्प्ले में सुधार की उम्मीद

इस साल नेक्स्ट-जेन पिक्सल फोन के लिए कोई अगल से डिजाइन नहीं किए जाने की उम्मीद है। अगर अफवाहों पर विश्वास किया जाए, तो पिक्सल 10 सीरीज पिछले साल के पिक्सल 9 लाइनअप से काफी मिलती-जुलती होगी। इसका मतलब है कि हमें फ्लैट एज, हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड कैमरा बार और स्लिम बेज़ेल्स देखने को मिल सकते हैं।

Android Authority के OnLeaks के अनुसार फोन के सिम ट्रे को ऊपर की ओर किनारे पर ले जाया जा सकता है। इसके अलावा गूगल Pixel 10 सीरीज में नए कलर ऑप्शन जैसे- अल्ट्रा ब्लू, लिमोनसेलो, आइरिस और स्मोकी ग्रीन का ऑप्शन दे सकता है।

Google Pixel 10: नई टेंसर चिप

Pixel 10 सीरीज में Google के नए Tensor G5 चिपसेट का इस्तेमाल होने की उम्मीद है, जिसे पहली बार Samsung के बजाय TSMC द्वारा निर्मित किया जा रहा है। चिपसेट अपग्रेड के बावजूद, Google Pixel 9 में इस्तेमाल किए गए सैमसंग के Exynos 5400 मॉडेम को कंपनी 10 सीरीज में भी बरकरार रख सकती है।

Google Pixel 10: मिल सकता है नया कैमरा सेंसर

पिक्सल 10 मॉडल में यूजर्स को नया टेलीफ़ोटो लेंस मिल सकता है जो किसी नॉन-प्रो पिक्सल के लिए पहली बार होगा। कामिला वोज्शिएकोव्स्का द्वारा लीक सहित विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, पिक्सल 10 पर मेन और अल्ट्रावाइड सेंसर (कथित तौर पर एक सैमसंग एसजे1 सेंसर) वास्तव में पिक्सल 9 में इस्तेमाल किए गए जीएनवी सेंसर की तुलना में छोटे और कम हो सकते हैं।

इस बीच, हाई-एंड Google Pixel 10 Pro और Google Pixel 10 Pro XL में पिक्सल 9 प्रो मॉडल के समान सेंसर लेआउट बनाए रखने की अफवाह है, जिसमें उनके प्राइमरी, अल्ट्रावाइड, टेलीफोटो और सेल्फी कैमरा सेंसर एक जैसे ही रहेंगे। पिक्सल 10 प्रो फोल्ड के लिए, प्राइमरी कैमरा सैमसंग GN8 सेंसर पर स्विच हो सकता है, जिसमें टेलीफोटो अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है और अल्ट्रावाइड में डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है।

रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि पूरे पिक्सेल 10 लाइनअप को वीडियो रिकॉर्डिंग को बेहतर बनाने के लिए कई कैमरा सेंसर के डेटा का उपयोग करते हुए एडवांस सॉफ्टवेयर की सहायता मिल सकती है।

Google Pixel 10: एंड्रॉइड 16 और जेमिनी एआई

Pixel 10 सीरीज़ को नए Android 16 के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। जैसा कि I/O 2025 में प्रीव्यू में देखा गया था, नया OS Google के Gemini AI फीचर से लैस होगा, खास तौर पर कैमरा और एडिटिंग टूल के अंदर। यूजर को वीडियो एडिटिंग के लिए Video Generative ML, वॉयस-कमांड इमेज एडजस्टमेंट के लिए Speak-to-Tweak और ड्रॉइंग को विज़ुअल में बदलने के लिए Sketch-to-Image का एक्सेस मिल सकता है। Pixel 10 यूज़र को Google के मटीरियल 3 एक्सप्रेसिव रीडिजाइन और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले वॉलपेपर फंक्शनलिटी का भी शुरुआती एक्सेस दे सकता है। ये फीचर अभी बीटा टेस्टिंग में हैं।

Google Pixel 10: भारत में कीमत और लॉन्च

Google द्वारा अभी तक फीचर्स और कीमत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि Pixel 10 सीरीज अपने पिछले मॉडल की तरह ही कीमतों पर लॉन्च हो सकती है। Pixel 10 की कीमत भारत में 79,999 रुपये से शुरू हो सकती है, जबकि Pixel 10 Pro की कीमत 99,999 रुपये हो सकती है। बड़े Pixel 10 Pro XL की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, जो संभवतः 1,02,000 रुपये को पार कर सकती है।

दिलचस्प बात यह है कि Pixel 10 Pro Fold पहले की तुलना में अधिक किफायती हो सकता है, उम्मीद के मुताबिक इसकी प्राइस 1,36,500 रुपये के आसपास लॉन्च हो सकता है - जो पिछले साल के 1,72,999 रुपये के प्राइस टैग से काफी कम है।

लीक की मानें तो फोन 13 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, एंड्रॉइड अथॉरिटी की नई रिपोर्ट बताती है कि Google 27 जून को लंदन में अपने पिक्सेल सुपरफैन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पिक्सेल पेंटहाउस इवेंट की योजना बना रहा है।