Newsटेक्नोलॉजीApple WWDC 2025 इवेंट आज से होगा शुरू! क्या-क्या है उम्मीदें? ऐसे देख पाएंगे लाइव

Apple WWDC 2025 इवेंट आज से होगा शुरू! क्या-क्या है उम्मीदें? ऐसे देख पाएंगे लाइव

कार्यक्रम की शुरुआत CEO टिम कुक के स्पीच से होगी, जो सुबह 10 बजे PT (भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे) होगा। पढ़िए इस इवेंट से क्या-क्या उम्मीदें हैं?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 9, 2025 12:50 IST
Apple WWDC 2025: एप्पल सोमवार 9 जून को अपना एनुअल वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) शुरू करने जा रहा है। पांच दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत CEO टिम कुक के स्पीच से होगी, जो सुबह 10 बजे PT (भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे) होगा।

इस इवेंट से क्या-क्या उम्मीदें?

उम्मीद है कि कंपनी iOS, iPadOS, macOS, visionOS, watchOS और tvOS सहित अपने इकोसिस्टम में सॉफ़्टवेयर इनोवेशन की अगले अपडेट का खुलासा करेगी।

हालांकि इस साल नए हार्डवेयर की किसी घोषणा की संभावना नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर कंपनी का ध्यान पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है।

Apple WWDC 2025: ऐसे देख सकेंगे लाइव

एप्पल का यह इवेंट एप्पल की वेबसाइट, यूट्यूब और एप्पल टीवी ऐप पर लाइव देखा जा सकता है। भारतीय समयानुसार प्रातः 1:30 बजे 'प्लेटफॉर्म स्टेट ऑफ द यूनियन' का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डेवलपर्स को आगामी सॉफ्टवेयर क्षमताओं और फ्रेमवर्क के बारे में करीब से जानकारी दी जाएगी।

पूरे सप्ताह के दौरान, WWDC 2025 में 100 से अधिक टेक्नीकल सेशन और हैंड्स ऑन लैब होंगी, जहां डेवलपर्स Apple इंजीनियरों के साथ जुड़ सकते हैं और डिज़ाइन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और ऐप्स में AI को इंटीग्रेट करने पर गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। Apple डेवलपर और एंटरप्राइज़ प्रोग्राम के सदस्य भी एक-एक लैब अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे।

WWDC लंबे समय से Apple का आने वाले साल के लिए अपने सॉफ़्टवेयर को लॉन्च करने का मंच रहा है। सभी डिवाइस में स्मार्ट, AI अनुभव प्रदान करने के बढ़ते दबाव के साथ, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि Apple प्राइवेसी या कंट्रोल से समझौता किए बिना यूजर्स एक्पीरियंस में AI  को कैसे शामिल करेगा।

चाहे आप डेवलपर हों, टैक में रुचि रखते हों या फिर एप्पल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हों, इस साल का WWDC एप्पल के AI-फर्स्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

