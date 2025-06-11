Vivo T4 Ultra: वीवो ने भारत में एक नया स्मार्टफोन, वीवो टी4 अल्ट्रा (Vivo T4 Ultra) को लॉन्च कर दिया है। ऐसे यूजर्स जिन्हें बैटरी लाइफ, परफॉरमेंस या कैमरा क्वालिटी से समझौता किए बिना पतला डिज़ाइन चाहिए उनके लिए वीवो टी4 अल्ट्रा एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है।

यह लेटेस्ट स्मार्टफोन सिर्फ 7.43 मिमी मोटा है और इसका वजन 195 ग्राम से कम है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे स्लिम फोन में से एक बनाता है। फोन पतला लेकिन फिर भी इसमें 5,500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। चलिए जानते हैं भारत में कितनी है इस फोन की प्राइस और क्या है इसके अन्य फीचर्स?

Vivo T4 Ultra : कीमत

वीवो टी4 अल्ट्रा तीन रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है - 8GB + 256GB, 12GB + 256GB और 12GB + 512GB.

8GB + 256GB की प्राइस 37,999 रुपये

12GB + 256GB की प्राइस 39,999 रुपये

12GB + 512GB की प्राइस 41,999 रुपये

यह दो कलर ऑप्शन में आता है: मेटियोर ग्रे और फीनिक्स गोल्ड, और इसे वीवो की आधिकारिक वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और पूरे भारत में रिटेल स्टोर के माध्यम से खरीदा जा सकता है। फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है लेकिन इसकी सेल 18 जून को शुरू होगी।

ग्राहकों को एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और एक्सिस बैंक कार्ड पर 3,000 रुपये तक का छूट मिल सकता है। फ्लैट डिस्काउंट के बजाय 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है, साथ ही 9 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है।

Vivo T4 Ultra : स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

फोन में 1.5K रिज़ॉल्यूशन (2800 1260) और 120Hz तक के रिफ्रेश रेट के साथ 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले मिलता है। यह HDR10+ को सपोर्ट करता है और 5,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को हिट कर सकता है। वीवो टी4 अल्ट्रा में MediaTek Dimensity 9300+ चिपसेट है।

वीवो टी4 अल्ट्रा में 5,500mAh की बैटरी दी गई है। यह 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो डिवाइस को लगभग 53 मिनट में चार्ज कर सकती है। यह रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर एक्सेसरीज़ या दूसरे फोॉन को चार्ज किया जा सकता है।

Vivo T4 Ultra : कैमरा

वीवो टी4 अल्ट्रा में सबसे खास इसका ट्रिपल-कैमरा सिस्टम है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का IMX921 सेंसर है। इसमें 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2-एक्सिस OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी है, जो 3x ऑप्टिकल, 10x टेलीफोटो मैक्रो और 100x तक डिजिटल जून कर सकता है।

यह सोनी के IMX882 सेंसर का उपयोग करता है और 4K वीडियो, पोर्ट्रेट मोड, नाइट शॉट्स और यहां तक कि सुपरमून फोटोग्राफी का भी सपोर्ट करता है। स्लो मोशन 1080p पर 480fps तक जाता है। आगे की तरफ, आपको 4K रिकॉर्डिंग के लिए सपोर्ट के साथ 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है।

वीवो टी4 अल्ट्रा एंड्रॉयड 15 पर आधारित फनटच ओएस 15 के साथ आता है। वीवो ने 3 साल तक एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट का वादा किया है।