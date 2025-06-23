Nothing Phone 3 की लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन्स लीक, बड़े अपग्रेड की ओर इशारा

Nothing Phone 3 की ग्लोबल और भारतीय लॉन्चिंग 1 जुलाई को तय है, लेकिन इसके पहले ही डिवाइस की पूरी स्पेसिफिकेशन लीक हो गई है। टिप्स्टर @gadget_bits ने X (पूर्व में ट्विटर) पर यह जानकारी शेयर की है जिससे इस अपकमिंग फ्लैगशिप फोन की झलक मिलती है।

🚨 Exclusive

Nothing Phone (3)



- 6.7" 1.5k OLED LTPO display

- 50mp + 50mp 3x periscope + 50mp UW

- 50mp front

- 5150mAh battery (typ) + 100W charging

- Wireless + reverse wireless charging

- NFC, eSIM

- Nothing OS 3.5 on Android 15

- Snapdragon 8s Gen 4



Launching on July 1st pic.twitter.com/GB3TaeekT6 advertisement सम्बंधित ख़बरें — Gadget Bits (@gadget_bits) June 21, 2025

लीक के अनुसार, Nothing Phone 3 में 6.7-इंच का LTPO OLED डिस्प्ले होगा, जो 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आएगा। कैमरा सेटअप में तीन 50MP सेंसर शामिल हैं - एक मेन कैमरा, एक अल्ट्रा-वाइड लेंस और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा जो 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करेगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में भी 50MP कैमरा मिलने की उम्मीद है।

फोन में Qualcomm का नया Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट है, जिसे Nothing ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह चिपसेट पिछले जनरेशन की तुलना में CPU में 36%, GPU में 88% और NPU में 60% बेहतर प्रदर्शन देगा।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिवाइस Nothing OS 3.5 पर चलेगा, जो Android 15 आधारित होगा। बैटरी 5,150mAh की हो सकती है, जिसमें 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। NFC और eSIM जैसे फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं।

Nothing India के अध्यक्ष Akis Evangelidis ने संकेत दिया है कि कंपनी अब सॉफ्टवेयर अपडेट में भी अच्छा करेगी। Phone 3 को पांच साल तक Android OS अपडेट और सात साल तक सिक्योरिटी पैच मिलने की उम्मीद है, जो कि Phone 2 के तीन साल के OS और चार साल के सिक्योरिटी सपोर्ट से कहीं बेहतर है।

1 जुलाई को आधिकारिक लॉन्च के साथ साफ होगा कि इनमें से कितनी जानकारियां सटीक हैं। लेकिन अभी तक की लीक से यह साफ है कि Nothing Phone 3 एक बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है।