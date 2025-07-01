Rule Change from July 1st: जुलाई 2025 की शुरुआत देशभर के लोगों के लिए राहत और झटकों के साथ हुई है। 1 जुलाई से लागू हुए नियमों में एलपीजी सस्ती हुई है, तो वहीं रेलवे सफर और डिजिटल लेन-देन महंगा हो गया है। ये बदलाव सीधे हर घर और हर जेब पर असर डालने वाले हैं।

LPG सस्ती, मगर सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर में

तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। दिल्ली में यह अब ₹1665, कोलकाता में ₹1769, मुंबई में ₹1616.50 और चेन्नई में ₹1823.50 में मिलेगा। हालांकि, 14 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रेल किराया बढ़ा, तत्काल बुकिंग में नया नियम

भारतीय रेलवे ने लंबे समय बाद किराया बढ़ाया है। 1 जुलाई से नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसे प्रति किमी और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किमी की वृद्धि हुई है। 500 किमी तक की यात्रा पर सेकंड क्लास टिकट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अधिक दूरी पर आधा पैसा प्रति किमी और देना होगा।

साथ ही अब तत्काल टिकट केवल वही यात्री बुक कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड उनके IRCTC अकाउंट से लिंक है।

HDFC क्रेडिट कार्ड से वॉलेट रिचार्ज पर शुल्क

एचडीएफसी बैंक ने 1 जुलाई से डिजिटल वॉलेट में ₹10,000 से ज्यादा ट्रांसफर करने पर 1% अतिरिक्त शुल्क लागू किया है। यह Paytm, Mobikwik, FreeCharge जैसे वॉलेट्स पर लागू होगा। वहीं, ICICI बैंक ने ATM से मुफ्त निकासी की सीमा के बाद ₹23 चार्ज तय किया है।

PAN कार्ड के लिए आधार अब अनिवार्य

नए पैन कार्ड के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। CBDT के मुताबिक, अब बिना आधार के नया पैन जारी नहीं होगा। पहले अन्य वैध दस्तावेजों से काम चलता था।

दिल्ली में पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा

CAQM के नए निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया है।