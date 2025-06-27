Individual and Family Floater Health Insurance : भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही बीमा योजनाओं की जरूरत भी अधिक हो गई है। खासकर 50 साल से अधिक आयु वाले माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा लेना न केवल एक समझदारी भरा वित्तीय निर्णय है, बल्कि एक जरूरी सुरक्षा कवच भी है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जब आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो बीमा कंपनी आपको पर्सनल या फिर फैमली फ्लोटर पॉलिसी खरीदने का ऑप्शन देगी। इन दोनों में से किसी एक को चुनने से पहले यह जान लीजिए की दोनों बीमा पॉलिसी का क्या मतलब है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।

फैमिली फ्लोटर पॉलिसी क्या होती है?

यह एक ऐसी बीमा योजना होती है जिसमें एक ही पॉलिसी के तहत दो या अधिक सदस्यों को कवरेज दिया जाता है। इसमें एक निश्चित सम एश्योर्ड तय होता है जिसे सभी सदस्य शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पॉलिसी में ₹5 लाख का कवरेज है, तो माता और पिता दोनों मिलकर उसी राशि में इलाज करवा सकते हैं। यदि एक सदस्य को ₹4 लाख का क्लेम करना पड़ा, तो दूसरे के लिए सिर्फ ₹1 लाख ही बचता है।

पर्सनल पॉलिसी क्या है?

पर्सनल पॉलिसी में हर सदस्य को एक तय राशि का कवरेज अलग से मिलता है। ₹5 लाख की दो पर्सनल पॉलिसी लेने पर हर व्यक्ति को ₹5 लाख की सीमा तक कवरेज मिलता है। इसका अर्थ है कि यदि माता-पिता दोनों को एक ही वर्ष में अलग-अलग अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो दोनों अपनी पॉलिसी से पूरा लाभ ले सकते हैं।

प्रीमियम पर कितना असर?

प्रीमियम की बात करें तो फैमिली फ्लोटर आमतौर पर सस्ती होती है, लेकिन इसमें उम्र का बड़ा प्रभाव होता है। फ्लोटर पॉलिसी में सबसे उम्रदराज सदस्य की आयु के आधार पर प्रीमियम तय होता है। यदि पिताजी की उम्र 65 और माताजी की 60 वर्ष है, तो प्रीमियम 65 वर्ष की आयु के अनुसार लिया जाएगा, जिससे लागत अधिक हो सकती है।

स्वास्थ्य स्थिति का कितना प्रभाव?

स्वास्थ्य स्थिति का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी एक माता या पिता को कोई पुरानी बीमारी है, जैसे डायबिटीज या हृदय रोग, तो उनके लिए अलग पॉलिसी लेकर उसे आवश्यक रूप से उस स्थिति के लिए कवर किया जा सकता है। वहीं फ्लोटर पॉलिसी में ऐसी कस्टमाइजेशन सीमित होती है।

इसके अलावा, व्यक्तिगत पॉलिसी में रिन्युअल उम्र की सीमा अधिक होती है और कई पॉलिसी ‘लाइफटाइम रिन्युअल’ की सुविधा देती हैं। जबकि कुछ फैमिली फ्लोटर योजनाओं में यह सुविधा सीमित हो सकती है।

advertisement

कौन सा पॉलिसी लेना सही?

माता-पिता के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है यह उनकी उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता है। 60 साल या अधिक आयु वाले और स्पेशल स्वास्थ्य स्थितियों वाले माता-पिता के लिए पर्सनल पॉलिसी बेहतर रहती है। जबकि ठीक स्वास्थ्य और 50 से 60 वर्ष आयु वर्ग वाले माता-पिता के लिए फैमिली फ्लोटर एक किफायती और सरल विकल्प हो सकता है।

सही ऑप्शन चुनने के लिए बीमा योजनाओं की तुलना, पॉलिसी शर्तों की सावधानीपूर्वक देखें और लॉन्ग टर्म जरूरतों को नजरअंदाज न करें।