पर्सनल फाइनेंस1 जुलाई 2025 से बदल रहे रेलवे से जुड़े ये 3 नियम! एक ही जगह पर पढ़ लें क्या-क्या बदलने जा रहा है

रेलवे के बदले नियमों का असर सीधा लाखों यात्रियों पर पड़ेगा। चलिए जानते हैं 1 जुलाई से रेलवे से जुड़ा कौन-कौन का नियम बदलने जा रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 25, 2025 11:07 IST

Rule Change: जुलाई 2025 की शुरुआत भारतीय रेल यात्रियों के लिए कई अहम बदलावों के साथ होगी। 1 जुलाई से देशभर में रेल टिकटों की बुकिंग, किराए और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर लाखों यात्रियों पर पड़ेगा। चलिए जानते हैं 1 जुलाई से रेलवे से जुड़ा कौन-कौन का नियम बदलने जा रहा है।

1. किराए में बढ़ोतरी

भारतीय रेलवे 1 जुलाई से यात्री किरायों में मामूली इजाफा करने जा रही है। नॉन-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में अब किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। हालांकि 500 किमी तक की दूरी की सेकंड क्लास यात्रा और मासिक सीजन टिकट (MST) के किरायों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन 500 किमी से अधिक की दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए आधा पैसा प्रति किमी का अतिरिक्त खर्च जोड़ दिया जाएगा।

Tatkal टिकट बुकिंग के नियम सख्त

रेलवे ने Tatkal टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 1 जुलाई से केवल आधार-वेरिफाइड यूजर्स ही IRCTC वेबसाइट या ऐप पर Tatkal टिकट बुक कर सकेंगे। साथ ही अधिकृत एजेंट सुबह की पहली 30 मिनट की बुकिंग विंडो में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। एसी क्लास के लिए यह समय सुबह 10:00 से 10:30 और नॉन-एसी के लिए 11:00 से 11:30 तक रहेगा।

15 जुलाई से OTP अनिवार्य

महीने के बीच में एक और अहम बदलाव लागू होगा। 15 जुलाई से Tatkal टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह नियम न केवल ऑनलाइन बुकिंग, बल्कि काउंटर से होने वाली बुकिंग पर भी लागू होगा। रेलवे का दावा है कि इससे फर्जीवाड़े और दलालों की भूमिका पर अंकुश लगेगा।

रेल मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव यात्रियों के हित में हैं और डिजिटल बुकिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में कदम हैं।

Jun 25, 2025