जुलाई में कुल 13 दिन बैंक रहेंगे बंद! अगर कुछ काम है, नोट कर लें कब नहीं करवा पाएंगे अपना जरूरी काम
Bank Holidays in July 2025: मंगलवार से जुलाई का महीना शुरू हो रहा है। अगर अगले महीने बैंक में जाकर आपको कुछ काम करवाना है तो उससे पहले यह जान लीजिए की JULY 2025 में कब-कब बैंक बंद रहेंगे?
कुल 13 दिन बैंक रहेंगे बंद
आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को मिलाकर जुलाई में कुल मिलाकर 13 दिन (3, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28) बैंक बंद रहेंगे।
3 जुलाई 2025
आरबीआई के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक इस दिन खर्ची पूजा होने के कारण बैंक सिर्फ अगरतला में बंद रहेंगे। देश के अन्य सभी जगहों पर बैंक समान्य रूप से खुले रहेंगे।
5 जुलाई 2025
आरबीआई के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक इस दिन गुरु हरगोबिंद जी का जन्मदिन होने के कारण बैंक सिर्फ जम्मू और श्रीनगर में बंद रहेंगे। देश के अन्य सभी जगहों पर बैंक समान्य रूप से खुले रहेंगे।
6 जुलाई 2025
रविवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।
12 जुलाई 2025
इस दिन जुलाई महीने का दूसरा शनिवार है। इसलिए देश भर के बैंक बंद रहेंगे।
13 जुलाई 2025
रविवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।
14 जुलाई 2025
आरबीआई के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक इस दिन बेह डेइंकलाम होने के कारण बैंक सिर्फ शिलांग में बंद रहेंगे। देश के अन्य सभी जगहों पर बैंक समान्य रूप से खुले रहेंगे।
16 जुलाई 2025
आरबीआई के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक इस दिन हरेला होने के कारण बैंक सिर्फ देहरादून में बंद रहेंगे। देश के अन्य सभी जगहों पर बैंक समान्य रूप से खुले रहेंगे।
17 जुलाई 2025
आरबीआई के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक इस दिन यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि होने के कारण बैंक सिर्फ शिलांग में बंद रहेंगे। देश के अन्य सभी जगहों पर बैंक समान्य रूप से खुले रहेंगे।
19 जुलाई 2025
आरबीआई के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक इस दिन केर पूजा होने के कारण बैंक सिर्फ अगरतला में बंद रहेंगे। देश के अन्य सभी जगहों पर बैंक समान्य रूप से खुले रहेंगे।
20 जुलाई 2025
रविवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।
26 जुलाई 2025
इस दिन जुलाई महीने का चौथा शनिवार है। इसलिए देश भर के बैंक बंद रहेंगे।
27 जुलाई 2025
रविवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।
28 जुलाई 2025
आरबीआई के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक इस दिन द्रुक्पा त्शे-ज़ी होने के कारण बैंक सिर्फ गंगटोक में बंद रहेंगे। देश के अन्य सभी जगहों पर बैंक समान्य रूप से खुले रहेंगे।