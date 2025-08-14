scorecardresearch
हर शेयर पर होगी ₹100 की कमाई, MOFSL ने इस लैब शेयर को दी खरीदने की सलाह

हर शेयर पर होगी ₹100 की कमाई, MOFSL ने इस लैब शेयर को दी खरीदने की सलाह

MOFSL Report: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। मोतिलाल ओसवाल ने लैब कंपनी Laurus Labs के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। आर्टिकल में स्टॉक का टारगेट प्राइस जानते हैं।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 14, 2025 17:26 IST
Stocks in focus: Bharti Airtel, State Bank of India (SBI), Tata Motors, Life Insurance Corporation (LIC), DLF Ltd, Sona BLW Precision Forgings Ltd, Adani Ports Ltd, Titan Company Ltd and Bajaj Auto will post their quarterly results in the coming week
Laurus Labs continues to exhibit strength within its broader uptrend, having recently broken out above its previous all time high of Rs 720, said the analyst.

देश की जानी-मानी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (Motilal Oswal Financial Services) ने फार्मा सेक्टर की बड़ी कंपनी लॉरस लैब (Laurus Labs) के शेयर पर दांव लगाने की सलाह दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि इस शेयर में अभी तेजी का माहौल है और सिर्फ एक हफ्ते में निवेशक हर शेयर पर करीब ₹100 तक कमा सकते हैं। आज कंपनी के शेयर ₹857.60 प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

क्या है स्टॉक प्राइस टारगेट? (Laurus Labs Share Price Target)

रिपोर्ट के मुताबिक, लॉरस लैब के शेयर ने 20 दिन के मूविंग एवरेज (20DMA) से सपोर्ट लेते हुए एक मजबूत बुलिश कैंडल बनाई है। मतलब साफ है कि खरीदारी का दबाव बढ़ा है और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। साथ ही, शेयर में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जो यह दिखाता है कि निवेशक बड़ी संख्या में इसमें पैसा लगा रहे हैं।

अभी लॉरस लैब का शेयर करीब ₹860 पर ट्रेड कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इसे मौजूदा भाव पर खरीदा जा सकता है और ₹950 का टारगेट रखा जा सकता है। लेकिन सेफ्टी के लिए ₹815 का स्टॉपलॉस जरूर लगाएं। रिपोर्ट का दावा है कि यह टारगेट अगले एक हफ्ते में मिल सकता है।

पिछले एक साल में डबल कर चुका पैसा

लॉरस लैब ने पिछले 6 महीनों में करीब 57% का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में इसने 100% रिटर्न देकर निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। यानी जिसने इसमें एक साल पहले ₹1 लाख लगाए थे, उसका पैसा आज ₹2 लाख हो चुका है। यही वजह है कि लंबे समय में इसे मल्टीबैगर शेयर (Multibagger Stock) कहा जाता है।

लॉरस लैब के बारे में

2005 में शुरू हुई लॉरस लैब एक रिसर्च-बेस्ड फार्मा और बायोटेक (Biotech) कंपनी है। यह चुनिंदा एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट (API) बनाती है। इस काम में इसका नाम ग्लोबल लेवल पर भी काफी बड़ा है। कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल ₹46,333 करोड़ है और इसके प्रोडक्ट्स कई देशों में भेजे जाते हैं।

निवेशकों के लिए जरूरी टिप

शेयर बाजार (Share Market) में पैसा लगाना हमेशा रिस्क के साथ आता है। लेकिन जब किसी स्टॉक में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मजबूत हों, तो अच्छे रिटर्न का मौका ज्यादा होता है। लॉरस लैब अभी ऐसी ही पोजीशन में है। फिर भी, ब्रोकरेज की सलाह के अनुसार स्टॉपलॉस लगाकर ही ट्रेड करें और अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 14, 2025