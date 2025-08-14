Lenovo का नया बजट टैब लॉन्च, दमदार फीचर्स और किफायती दाम में मिलेगा 4G सपोर्ट

चीनी टेक कंपनी लेनोवो (Lenovo) ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट-फ्रेंडली टैबलेट पेश किया है। Lenovo Tab नाम का यह डिवाइस बड़े डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर, 4G कनेक्टिविटी और मेटैलिक डिजाइन जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसकी कीमत भी ऐसी रखी गई है कि आम खरीदार आसानी से इसे खरीद सके।

बड़ा डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन

इस टैबलेट में 10.1 इंच का WUXGA LCD IPS स्क्रीन दिया गया है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट और 400 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इसका मेटैलिक बॉडी डिजाइन इसे मजबूत और प्रीमियम लुक देता है। बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए इसमें डुअल स्पीकर और Dolby Atmos का सपोर्ट मौजूद है।

प्रोसेसर और स्टोरेज ऑप्शन

Lenovo Tab में MediaTek Helio G85 चिपसेट लगा है। इसमें 4GB रैम और 128GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रोSD कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह टैबलेट Android 14 बेस्ड ZUI 16 इंटरफेस पर चलता है और कंपनी ने इसे 2 साल तक एंड्रॉयड अपडेट देने का वादा किया है।

कैमरा और बैटरी परफॉर्मेंस

डिवाइस में 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पावर के लिए इसमें 5100mAh की बैटरी है, जो 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

कनेक्टिविटी फीचर्स

टैबलेट में 4G LTE सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.3 और USB टाइप-सी पोर्ट जैसे विकल्प मिलते हैं, जिससे यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक ऑल-राउंड डिवाइस बन जाता है।

कितनी है टैबलेट की कीमत?

यह टैबलेट पोलर ब्लू और लूना ग्रे कलर में उपलब्ध है। इसकी कीमत ₹10,999 से शुरू होती है, जो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज (Wi-Fi) वेरिएंट के लिए है। 4GB रैम + 128GB स्टोरेज (Wi-Fi) वेरिएंट ₹11,999 में मिलेगा, जबकि 4GB रैम + 64GB स्टोरेज (Wi-Fi + LTE) वेरिएंट की कीमत ₹12,999 है। इसे Lenovo India की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon.in और रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है।