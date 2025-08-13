Poco M7 Plus: Snapdragon 6s, 7000mAh बैटरी, और 144Hz डिस्प्ले का कॉम्बो; प्राइस 15000 रुपये से कम

scorecardresearch
Poco M7 Plus की बिक्री 19 अगस्त से Flipkart पर शुरू होगी। लॉन्च ऑफर्स में HDFC, SBI और ICICI बैंक कार्ड्स पर ₹1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट या एक्सचेंज पर ₹1,000 का अतिरिक्त बोनस शामिल है।

Delhi,UPDATED: Aug 13, 2025 16:00 IST
Poco M7 Plus: पोको ने आज भारत में नया स्मार्टफोन Poco M7 Plus लॉन्च किया है। यह फोन उन यूजर्स के लिए टारगेट किया गया है जो बड़ी स्क्रीन और बड़ी बैटरी वाले डिवाइस की तलाश में हैं, और वह भी ₹15,000 से कम की कीमत में। हालांकि पोको M7, M7 Plus और M7 Pro की कीमतें एक-दूसरे के काफी करीब होने के कारण खरीदारों के लिए सही विकल्प चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

Poco M7 Plus दो वेरिएंट्स में आता है: 6GB रैम + 128GB स्टोरेज ₹13,999 और 8GB रैम + 128GB स्टोरेज ₹14,999. Poco M7 Plus की बिक्री 19 अगस्त से Flipkart पर शुरू होगी। लॉन्च ऑफर्स में HDFC, SBI और ICICI बैंक कार्ड्स पर ₹1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट या एक्सचेंज पर ₹1,000 का अतिरिक्त बोनस शामिल है।

फोन में 6.9 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है। ब्राइटनेस हाइ मोड में 850 निट्स तक जाती है, जबकि सामान्य स्थितियों में 700 निट्स तक सीमित रहती है। ऐसी खबरें हैं कि पैनल में IPS LCD है, लेकिन कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

प्रोसेसिंग के लिए इसमें Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट है, जो LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। सॉफ्टवेयर के लिहाज से फोन में Xiaomi HyperOS आधारित Android 15 है, और कंपनी दो मेजर OS अपडेट्स और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा कर रही है।

फोन में सबसे बड़ी फोन की बैटरी है। कंपनी ने इसमें 7,000mAh की बैटरी दी है। यह 33W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन का वजन 217 ग्राम और मोटाई 8.4 मिमी है।

कैमरा की बात करें तो इसमें पीछे 50MP का प्राइमरी कैमरा और आगे 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यूजर्स दोनों ही कैमरे से  1080p@30fps वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। डिवाइस में सिंगल स्पीकर, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और IP64 डस्ट व वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग है।

