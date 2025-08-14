ICICI बैंक ने घटाई मिनिमम बैलेंस लिमिट, ग्राहकों को मिली बड़ी राहत - अब सिर्फ इतने रुपये ही रखने होंगे
ICICI Bank Minimum Account Balance: आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में सेविंग अकाउंट धारकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने मेट्रो और अर्बन इलाकों में न्यूनतम मंथली एवरेज बैलेंस (MAB) की सीमा को 50,000 रुपये से घटाकर 15,000 रुपये कर दिया है। यह बदलाव उन नए खातों पर लागू होगा जो 1 अगस्त से खोले गए हैं।
इससे पहले बैंक ने MAB की सीमा में पांच गुना बढ़ोतरी करते हुए नई शर्तें लागू की थीं, जिससे ग्राहकों में काफी नाराजगी देखने को मिली थी। बैंक ने अब इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर न्यूनतम मंथली एवरेज बैलेंस को कम करने का निर्णय लिया है।
बैंक ने सेमी-अर्बन क्षेत्रों में MAB को 25,000 रुपये से घटाकर 7,500 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 10,000 रुपये से घटाकर 2,500 रुपये कर दिया है। हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया है कि यदि ग्राहक खाते में न्यूनतम निर्धारित राशि नहीं रख पाते हैं, तो उन पर मौजूदा पेनल्टी नियम ही लागू होंगे।
ICICI बैंक ने कहा कि हमने ग्राहकों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया है, ताकि बैंकिंग अनुभव अधिक सहज और ग्राहकों के लिए सुविधाजनक बनाया जा सके।
बैंक ने यह भी साफ किया है कि नई MAB लिमिट सैलरी अकाउंट, सीनियर सिटीजन, पेंशनधारकों और 31 जुलाई से पहले खोले गए खातों पर लागू नहीं होगी।
MAB यानी मंथली एवरेज बैलेंस वह राशि है जो खाते में हर दिन न्यूनतम रूप से बनाए रखनी होती है। यदि कोई ग्राहक इस सीमा से कम बैलेंस रखता है, तो उस पर अधिकतम ₹500 या कम बैलेंस का 6% (जो भी कम हो) की पेनल्टी लगेगी। हालांकि, फैमिली बैंकिंग अकाउंट होल्डर्स और पेंशनर्स को इससे छूट दी गई है।