Gold, Silver Price Today: मंगलवार को फिर सस्ता हुआ सोना; दिल्ली, मुंबई, पटना समेत इन शहरों में ये है ताजा भाव
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Rates Today : मंगलवार को सोने की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन वायदा कारोबार में सोना तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी की रिटेल कीमत भी गिरी लेकिन फ्यूचर ट्रेड में यहां भी तेजी दर्ज की जा रही है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:25 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.93% या 890 रुपये चढ़कर 96965 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.33% या 347 रुपये की तेजी के साथ 105796 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9688 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8874 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक के वेबसाइट के मुताबिक
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,271 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,277 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,423 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,319 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,275 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,432 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,295 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,416 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।