Gold, Silver Price Today: मंगलवार को फिर सस्ता हुआ सोना; दिल्ली, मुंबई, पटना समेत इन शहरों में ये है ताजा भाव

Gold Silver Rates Today : मंगलवार को सोने की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन वायदा कारोबार में सोना तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी की रिटेल कीमत भी गिरी लेकिन फ्यूचर ट्रेड में यहां भी तेजी दर्ज की जा रही है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:25 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.93% या 890 रुपये चढ़कर 96965 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.33% या 347 रुपये की तेजी के साथ 105796 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9688 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8874 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

