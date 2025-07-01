IPO Watch: Hero Motors ला रहा आईपीओ, SEBI के पास दोबारा फाइल किया ड्राफ्ट पेपर्स

scorecardresearch
IPO Alert: शेयर बाजार में हीरो मोटर के शेयर लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी ने एक बार फिर से मार्केट रेगुलेटरी को ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है। आइए, Hero Motors IPO के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 1, 2025 12:22 IST
Hero Motor IPO

शेयर बाजार में आईपीओ का सिलसिला जारी है। बाजार में लिस्टिंग के लिए हीरो मोटर्स (Hero Motors) ने ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है। कंपनी ने पहले भी मार्केट रेगुलेटरी को ड्राफ्ट पेपर फाइल किया था। कंपनी इस आईपीओ के जरिये 1,200 करोड़ जुटाने की योजना में है।  

आइए हीरो मोटर्स के आईपीओ (Hero Motors IPO) के बारे में जानते हैं। 

ऑटो सेक्टर का होगा बड़ा आईपीओ

हीरो मोटर्स का आईपीओ 2025 का सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर का आईपीओ है। बता दें कि हीरो मोटर्स इलेक्ट्रिक और नॉन-इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। 

कंपनी इस आईपीओ में 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर जारी करेगा। इस आईपीओ में 400 करोड़ रुपये के वैल्यू वाले फ्रेश शेयर और 800 करोड़ के ऑफर फॉर सेल स्टॉक शामिल हैं। 

आईपीओ के जरिये कंपनी के प्रमोटर O P Munjal,Bhagyoday और हीरो साइकल्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। 

कंपनी आईपीओ से जुटाए राशि का इस्तेमाल अपने फैसेलिटी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करेगी। इसके अलावा कंपनी कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी फंड का इस्तेमाल करेगी।

इस आईपीओ के लीड मैनेजर ICICI Securities Limited, DAM Capital Advisors Limited, और JM Financial Limited हैं। वहीं आईपीओ के रजिस्ट्रार KFin Technologies Limited है। 

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 

हीरो मोटर्स का रेवेन्यू साल 2022 में 914.19 करोड़ रुपये था, जो साल 2024 में बढ़कर ₹1,064.39 करोड़ हो गया। कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट में भी शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2022 में कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 281.38 करोड़ रुपये था जो साल 2024 में 419.37 करोड़ रुपये हो गया। 

इसके अलावा 31 दिसंब 2024 तक कंपनी का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) भी 22.39 करोड़ रुपये रहा।  

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 1, 2025