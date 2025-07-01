scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारफैक्टरी में लगी आग तो क्रैश हुआ फार्मा शेयर, आज भी 7% की आई गिरावट

फैक्टरी में लगी आग तो क्रैश हुआ फार्मा शेयर, आज भी 7% की आई गिरावट

मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में Sigachi Pharma के शेयर में बड़ी बिकवाली आई। हाल ही में कंपनी के प्लांट में धमाका हुआ था, जिसमें कुछ कर्मचारियों की घायल होने की खबर है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 1, 2025 13:33 IST
Sigachi issued a statement confirming that the recent incident at its Hyderabad facility tragically resulted in the loss of life and possible injuries.

मंगलवार के कारोबरी सत्र में फार्मा कंपनी Sigachi Pharma के शेयर में बड़ी गिरावट आई। कंपनी के स्टॉक लगातार दो दिन से गिर गए। सोमवार को भी कंपनी के शेयर में 15 फीसदी की गिरावट आई थी। आज भी स्टॉक में गिरावट जारी रही। दोपहर 1.30 बजे कंपनी के शेयर 7.30 फीसदी गिरकर 45.23 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। स्टॉक ने इंट्रा-डे में 47.67 रुपये के निचले स्तर को टच कर लिया था। 

क्यों क्रैश हुआ स्टॉक?

सोमवार को कंपनी ने बताया कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मौजूद कंपनी के प्लांट में अचानक धमाका हुआ। इस खबर के बाद निवेशकों ने धड़ाधड़ शेयर बेचना शुरू कर दिया। बता दें कि यह हादसा तेलंगाना के पसमैलारम फेज 1 में स्थित Sigachi Pharma Plant में हुआ। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और करीब 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

इस दर्दनाक हादसे का सीधा असर Sigachi Industries Share (Sigachi Share Price) के शेयर पर पड़ा। सोमवार को कंपनी के शेयर 11.19% की गिरावट के साथ 48.95 रुपये पर बंद हुआ।

Sigachi Industries के बारे में

Sigachi Industries की पहचान एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स (Pharmaceutical Excipients) और केमिकल मैन्युफैक्चरर (Chemical Manufacturer) के रूप में होती है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह खास तौर पर माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (MCC) बनाती है, जो दवाइयों और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में उपयोग होता है।

Sigachi Industries शेयर परफॉर्मेंस (Sigachi Industries Share Performance)

BSE की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 1,728.32 करोड़ रुपये है। BSE Analytics के मुताबिक पिछले एक महीने में शेयर में 14.62 फीसदी की गिरावट आई। वहीं, स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 11.04 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लिस्टिंग से लेकर अभी तक स्टॉक ने 65.78 फीसदी का रिटर्न दिया है। बता दें कि Sigachi Industries के शेयर की लिस्टिंग साल 2021 में हुई थी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
