Paras Defence Share: डिफेंस सेक्टर की निजी कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Paras Defence and Space Technologies Ltd) ने आज एक बड़ा ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। इस खबर के बाद शेयर में 1.5% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है।

दोपहर 2:55 बजे तक डिफेंस शेयर बीएसई पर 1.28% या 20.45 रुपये चढ़कर 1621.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.53% या 24.50 रुपये की तेजी के साथ 1,622 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर

पारस डिफेंस ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि, एंटी ड्रोन सॉल्यूशन में अग्रणी कंपनी फ्रांस की सेरबैर ने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सहायक कंपनी पारस एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CHIMERA 200 प्रोजेक्ट को विकसित करने में की गई तेज प्रगति को मान्यता दी है, जो ड्रोन जैमिंग तकनीक पर आधारित है। नतीजतन, सेरबैर ने पारस एंटी-ड्रोन से CHIMERA 200 की 30 यूनिट को खरीदने के लिए एक लगभग 2.2 मिलियन यूरो (₹22.21 करोड़) का ऑर्डर दिया है।



Paras Defence Stock Split

कंपनी के शेयर सस्ते होने जा रहे हैं। दरअसल कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर को 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी। इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट के रूप में 4 जुलाई का दिन तय किया है।

Paras Defence Share Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 1 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 66 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 61 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 164 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 172 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।