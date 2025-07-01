RailOne App आने के बाद क्या अब IRCTC ऐप बंद हो जाएगा? सरकार ने दिया ये जवाब

RailOne App launched : भारतीय रेलवे ने आज यात्रियों की सभी सुविधाओं को ध्यान रखते हुए एक सुपरऐप ‘RailOne’ को लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब यात्री एक ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस चेक करना, कोच पोजीशन देखने सहित शिकायत भी कर सकते हैं।

RailOne App अब गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। ऐसे में अब यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पहले से मौजूद IRCTC Rail Connect App का क्या है जहां से अभी तक यात्री टिकट बुक करते आए हैं। क्या यह अब बंद हो जाएग या फिर ये RailOne App में मर्ज हो जाएगा। सरकार ने इस सवाल का जवाब दिया है चलिए जानते हैं।

क्या बंद हो जाएगा IRCTC Rail Connect App?

इसका जवाब है नहीं। पीआईबी द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि IRCTC पर आरक्षित टिकटें उपलब्ध रहेंगी। IRCTC के साथ पार्टनरशिप करने वाले कई अन्य कमर्शियल ऐप्स की तरह RailOne ऐप को भी IRCTC द्वारा अधिकृत किया गया है।

RailOne App में यात्रियों को क्या-क्या मिलेगी सुविधा?

RailOne में यात्री आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग, पीएनआर और ट्रेन की स्थिति ट्रैक करना, कोच पोजीशन देखना, Rail Madad पर शिकायत दर्ज करना और यात्रा से जुड़ी प्रतिक्रिया देना, सब इसी ऐप से कर सकेंगे।

पहले की तरह अब यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए IRCTC Rail Connect, भोजन के लिए Food on Track, फीडबैक के लिए Rail Madad और अनारक्षित टिकट के लिए UTS ऐप्स की जरूरत नहीं होगी।

RailOne App में R-Wallet की सुविधा भी है, जहां यूजर mPIN या बायोमेट्रिक लॉगिन से अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। पहली बार यूजर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी बेहद आसान रखी गई है।

मौजूदा ID से कर सकेंगे लॉगिन

अगर आप RailOne App में लॉगिन करना चाहते हैं तो IRCTC Rail Connect या UTS on Mobile की मौजूदा ID से लॉगिन कर सकते हैं।

