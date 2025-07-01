भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Schemes) काफी पॉपुलर है। इन स्कीम्स में निवेशकों को शानदार ब्याज के साथ कई बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कुछ सेविंग्स स्कीम में निवेशकों को टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिलता है।

सरकार हर तिमाही स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दरों को संशोधित करती है। जुलाई से दूसरी तिमाही का आगाज हो गया है। आइए, जानते हैं कि जुलाई से लेकर सितंबर तक छोटी सेविंग स्कीम पर कितना ब्याज मिलेगा।

स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दर

सरकार ने जुलाई-सितंबर 2025 (Q2 FY26) तिमाही के लिए भी PPF, Sukanya Samriddhi Yojana, SCSS और NSC जैसी स्कीम्स के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इन स्कीम पर पिछले तिमाही के समान ही ब्याज मिलेगा।

वित्त मंत्रालय ने 30 जून 2025 (सोमवार) को नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के अनुसार स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। यह लगातार छठी बार हैं जब सरकार ने इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया है।

किस स्कीम पर कितना ब्याज मिलेगा?

स्मॉल सेविंग स्कीम पर दूसरी तिमाही में इतना ब्याज मिलेगा।

Public Provident Fund (PPF) पर 7.1% का सालाना ब्याज मिलेगा।



सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana-SSY) में 8.2 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा।



सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme-SCSS) में 8.2 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।



पोस्ट ऑफिस की पॉपुलर स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificate- NSC) में 7.7% का ब्याज मिलेगा।



इसी तरह पोस्टऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit) में 6.9% से 7.5% तक का ब्याज मिलेगा।



किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra-KVP) में निवेशकों को 7.5% ब्याज दर ऑफर हो रहा है। इस स्कीम में निवेश राशि 115 महीनों में डबल हो जाएगी।



महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (Mahila Samman Savings Certificate) में निवेशकों को 7.5% का ब्याज मिलेगा। बता दें कि यह स्कीम सिर्फ महिलाओं के लिए है।



क्यों नहीं बढ़ी ब्याज दरें?

विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई (Inflation) में स्थिरता और RBI की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) में कोई बड़ा बदलाव न होने के कारण स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है। अभी मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसे में निश्चित और सुरक्षित रिटर्न (Safe Return) देने वाली स्कीम आम लोगों को राहत देती हैं।

क्यों खास है छोटी सेविंग स्कीम

PPF, SSY, SCSS और NSC जैसी स्कीम्स में निवेशकों को सुरक्षित रिटर्न मिलता है। इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। इसके अलावा इस स्कीम में निवेशकों को आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। यह सभी स्कीम सरकार की तरफ से शुरू की गई है। ऐसे में इस स्कीम में गारंटी रिटर्न के साथ शानदार ब्याज मिलता है।