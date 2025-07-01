scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारफंड रेजिंग की खबर से जोश में ₹150 वाला स्टॉक, एक दिन में आई 15% की तेजी

फंड रेजिंग की खबर से जोश में ₹150 वाला स्टॉक, एक दिन में आई 15% की तेजी

आज के ट्रेडिंग सेशन में Prime Focus Limited के शेयर 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। कंपनी ने हाल ही में फंड रेजिंग को लेकर अपडेट दिया था।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 1, 2025 14:14 IST
Prime Focus Limited Share
Prime Focus Limited Share

1 जुलाई 2025 को शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशन में Prime Focus Limited के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आज सुबह बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर करीब 15% तक चढ़कर ₹160 तक पहुंच गया।

दोपहर 1.40 बजे कंपनी के शेयर 9.18 फीसदी की तेजी के साथ ₹151.60 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। शेयर में आई उछाल की सबसे बड़ी वजह कंपनी की बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग की योजना (Fund Raising via Preferential Issue) की खबर है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आज सुबह 9:36 बजे तक Prime Focus Share Price ₹150 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि करीब 8% की बढ़त थी। शेयर ने इंट्रा-डे में ₹160 के हाई लेवल को टच कर लिया है। शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट कैप ₹4,649 करोड़ पहुंच गया।

कंपनी जुटा रही बड़ा फंड

Prime Focus ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद बताया कि कंपनी 3 जुलाई को बोर्ड मीटिंग करने जा रही है। इस मीटिंग में कंपनी फंड रेजिंग पर चर्चा होगी। इस बैठक में Preferential Issue के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा फंड जुटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस फंडिंग को शेयरहोल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज की मंजूरी भी लेनी होगी।

Prime Focus शेयर की परफॉर्मेंस (Prime Focus Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 37.30 फीसदी चढ़े हैं। स्टॉक ने बीते 6 महीने में 8.40 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, साल में शेयर करीब 4 फीसदी की तेजी आई। पांच साल में शेयर ने 494.71 फीसदी का रिटर्न दिया है। 

Prime Focus के बारे में

Prime Focus Limited एक Global Media & Film Technology Company है। कंपनी VFX, 3D कन्वर्जन, एनिमेशन, पोस्ट-प्रोडक्शन और अब AI-बेस्ड फिल्म टूल्स (AI-driven Film Tools) जैसे अत्याधुनिक सर्विस देती है।

कंपनी के ऑफिस दुनिया के प्रमुख क्रिएटिव शहरों जैसे मुंबई, लॉस एंजेलिस, लंदन, टोरंटो, वैंकूवर, न्यूयॉर्क, बैंगलोर और बार्सिलोना में है। Prime Focus को Fortune India 500 Companies की लिस्ट में भी शामिल किया गया है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 1, 2025