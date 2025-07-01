RailOne App: यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने की दिशा में भारतीय रेलवे ने आज नया ‘RailOne’ सुपरऐप लॉन्च किया है। यह ऐप रेलवे की सभी प्रमुख सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है, जिससे यात्रियों को कई अलग-अलग ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।

RailOne ऐप में क्या है खास?

RailOne में यात्री आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग, पीएनआर और ट्रेन की स्थिति ट्रैक करना, कोच पोजीशन देखना, Rail Madad पर शिकायत दर्ज करना और यात्रा से जुड़ी प्रतिक्रिया देना, सब इसी ऐप से कर सकेंगे। इसलिए इसे ऑल इन वन ऐप भी कहा जा रहा है।

ऐप का इंटरफेस काफी सरल है जिससे यूजर्स एक्पीरियंस अच्छा होता है। यूजर्स Rail Connect या UTS on Mobile की मौजूदा ID से लॉगिन कर सकते हैं। सिंगल साइन-ऑन फीचर से अब कई पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी।

Rail One में R-Wallet की सुविधा भी है, जहां यूजर mPIN या बायोमेट्रिक लॉगिन से अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। पहली बार यूजर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी बेहद आसान रखी गई है।

अब नहीं चाहिए कई ऐप्स

अब यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए IRCTC Rail Connect, भोजन के लिए Food on Track, फीडबैक के लिए Rail Madad और अनारक्षित टिकट के लिए UTS ऐप्स की जरूरत नहीं होगी। यह ऐप इन सभी को इंटीग्रेट करके एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है।

बुकिंग सिस्टम में तीन बड़े बदलाव भी शामिल

रेलवे ने आज यानी 1 जुलाई से रिजर्वेशन सिस्टम में तीन बड़े बदलाव लागू किए हैं। अब वेटिंग लिस्ट का चार्ट ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले तैयार होगा, जो पहले 4 घंटे पहले होता था। दोपहर 2 बजे से पहले चलने वाली ट्रेनों का चार्ट अब रात 9 बजे तैयार होगा।

Tatkal टिकट बुकिंग अब केवल वेरीफाइड यूजर्स ही कर सकेंगे। इसके लिए आधार या DigiLocker डॉक्यूमेंट से OTP आधारित वेरिफिकेशन लागू किया जाएगा।

दिसंबर 2025 तक रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम 10 गुना अधिक क्षमता वाला हो जाएगा, जो प्रति मिनट 1.5 लाख रिजर्वेशन और 40 लाख पूछताछ संभाल सकेगा। नया सिस्टम दिव्यांग, छात्रों और मरीजों के लिए विशेष सुविधाओं से लैस होगा।

कहां से कर सकेंगे डाउनलोड?

रेलवन ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अब डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।