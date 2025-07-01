हर महीने की पहली तारीख को ऑटो कंपनियां अपनी सेल्स रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में कंपनी अपने सेल्स की जानकारी देती है। जून का महीना खत्म हो गया है और आज ऑटो कंपनियों ने सेल्स रिपोर्ट जारी कर दिया है।

जून में कुछ ऑटो कंपनियों की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही। वहीं, कुछ ऑटो कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। आइए,जानते हैं कि जून में किस कंपनी की कार सबसे ज्यादा बिकी हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सबसे ज्यादा बिकी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M)

देश की बड़ी ऑटो कंपनी Mahindra & Mahindra (M&M) की परफॉर्मेंस शानदार रही है। जून के महीने में कंपनी ने टोटल 78,969 यूनिट्स बेचे हैं। सालाना आधार पर कंपनी की ग्रोथ 14 फीसदी रही। पिछले साल जून में कंपनी ने 69,397 यूनिट्स बेचे थे। बता दें कि जून में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 18 फीसदी से बढ़कर 47,306 हो गई।

M&M Tractor Sales की परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रही है। जून 2025 में कंपनी ने 53,392 ट्रैक्टर्स बेचे। कंपनी का कहना है कि अच्छी रबी फसल और मजबूत मानसून ने किसानों की इनकम को बढ़ाया है, जिससे ट्रैक्टर की मांग में इजाफा हुआ।

Bajaj Auto को लगा झटका

जहां एक तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो वहीं, दूसरी तरफ Bajaj Auto की सेल्स काफी कम रही है। घरेलू बाजार में Bajaj की बिक्री में 13% की गिरावट आई।

हालांकि, Exports में कंपनी ने दम दिखाया। पिछले साल की तुलना में 21% की बढ़त के साथ कंपनी ने 1.72 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट किए। खास बात यह रही कि Commercial Vehicle (CV) Exports में 49% की उछाल दर्ज की गई, जो कंपनी की इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी की सफलता को दर्शाता है।

Eicher Motors ने सबको चौंकाया

Eicher Motors जो Royal Enfield (RE) बाइक्स बनाती है ने जून में धमाकेदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने जून में 89,540 यूनिट्स बेचीं। पिछले साल जून की तुलना में कंपनी की बिक्री 22% ज्यादा रही। इस ग्रोथ का बड़ा हिस्सा कंपनी के International Business से आया, जहां 79% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई।

जून 2025 में 350cc तक की बाइक्स में 25% की ग्रोथ, और 350cc से ऊपर की बाइक्स में 10% की ग्रोथ देखने को मिली। इससे साफ है कि एंट्री से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक में RE की डिमांड बनी हुई है।