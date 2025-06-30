Hero Vida VX2: हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड Vida के तहत 1 जुलाई 2025 को नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida VX2 लॉन्च करने जा रहा है। यह स्कूटर कंपनी के मौजूदा Vida V2 मॉडल का बजट-फ्रेंडली और प्रैक्टिकल वेरिएंट होगा, जिसे खासतौर पर भारतीय सड़कों और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

हालिया इमेज से कन्फर्म हुआ है कि प्रोडक्शन-रेडी VX2 में फ्लैट सिंगल-पीस सीट, छोटा डिजिटल डिस्प्ले और रैपअराउंड LED हेडलैम्प्स होंगे। प्लेटफॉर्म, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर V2 से लिया गया है, लेकिन VX2 में 2.2kWh और 3.4kWh जैसे छोटे बैटरी विकल्प और फीचर कट्स जैसे कि कीलेस सिस्टम की जगह पारंपरिक की स्लॉट दिए जाएंगे।

Vida VX2: कितनी हो सकती है कीमत?

कीमत के लिहाज से Vida VX2, Vida V2 से सस्ता होगा- V2 की शुरुआती कीमत ₹74,000 (एक्स-शोरूम) है। ऐसे में VX2 का सीधा मुकाबला Bajaj Chetak और जल्द आने वाले TVS iQube जैसे बजट इलेक्ट्रिक स्कूटरों से होगा। लॉन्च के तुरंत बाद इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है, जिससे यह स्कूटर बजट में EV ढूंढ रहे ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकता है।

सिर्फ VX2 ही नहीं, Vida ब्रांड 1 जुलाई से Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल भी शुरू करने जा रही है। इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत ग्राहक बैटरी की कीमत अलग से चुका सकते हैं, जिससे स्कूटर की शुरुआती लागत घटेगी। ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक डेली या मंथली प्लान चुन सकेंगे- यह रणनीति EV को और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। संभावना है कि इसमें 2.2kWh और 3.4kWh की बैटरियां मिलेंगी

1 जुलाई को ही VX2 के पूरे स्पेसिफिकेशन, कीमत और BaaS प्लान की जानकारी सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि Hero Vida VX2 बाजार में बजट EV सेगमेंट में हलचल मचाने को तैयार है।