Elon Musk की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI ने कई बड़े पॉजिशन के लिए हायरिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने बैकएंड इंजीनियर, प्रोडक्ट डिजाइनर, डेटा साइंटिस्ट से लेकर लीगल एक्सपर्ट और AI ट्यूटर के लिए जॉब ओपनिंग की है।

इन में से कई पोजिशन के लिए अमेरिका के Palo Alto, San Francisco और Memphis ऑफिस से काम करना होगा। वहीं, कुछ रिमोट जॉब्स (Remote Jobs) होंगे।

एक्टिव हुआ xAI

xAI की हायरिंग में सबसे ज्यादा चर्चा Technical Lead, Payments के खास रोल के लिए हो रहा है। इस रोल से साफ है कि कंपनी X Money नाम का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म (Digital Payments Platform) तैयार कर रही है। यह X (पूर्व Twitter) ऐप में बिल्ट-इन सर्विस के तौर पर आएगा।

क्या होगा टेक्निकल लीड का काम?

इस रोल में कैंडिडेट को स्केलेबल और सिक्योर सिस्टम्स को शुरू से बनाना होगा, जो कि X के 600 मिलियन यूजर्स को पेमेंट की सर्विस देगा।

इस काम के लिए xAI को ऐसा उम्मीदवार चाहिए जिसे फिनटेक और हाई-स्केल इन्फ्रास्ट्रक्चर का कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस हो। बता दें ये रोल Palo Alto बेस्ड है। कंपनी चाहती है कि इस जॉब रोल के कैंडिडेट उसी एरिया का हो या फिर वहां शिफ्ट हो जाए।

कंपनी इस रोल के लिए $220,000 (1.9 करोड़ रुपये) से लेकर $440,000 (3.7 करोड़ रुपये) तक की सालाना सैलरी ऑफर कर रही है।

कंपनी ने कहा कि इस प्रोफाइल के लिए उन्हें वो उम्मीदवार चाहिए जो Golang, Kafka, Postgres जैसे टूल्स में माहिर हो। इसके अलावा उसके पास फ्रॉड डिटेक्शन और कंप्लायंस जैसे सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां तक कि कैंडिडेट के पास क्लियर कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए।

कंपनी ने कहा कि इस प्रोफाइल का हायरिंग प्रोसेस काफी फास्ट होगा। कैंडिडेट की स्क्रीनिंग के बाद कोडिंग चैलेंज, सिस्टम डिजाइन डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद एक हफ्ते में फाइनल मीटिंग हो जाएगी।

AI Tutor के लिए भी मौका

xAI ने एक और खास रोल AI Tutor और Finance Specialist के लिए Remote Job निकाली है। इस रोल में कैंडिडेट को फाइनेंस से जुड़ा डेटा एनोटेट करना होगा ताकि कंपनी के AI Models को सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके।

इस रोल के लिए कैंडिडेट के पास Masters या PhD in Finance होनी चाहिए या फिर Investment Analyst/Finance Professional का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार को इंग्लिश में लिखना और रिसर्च करना आना चाहिए।

इस पोजीशन के लिए कंपनी $35–$65 प्रति घंटा (₹3,000 से ₹5,500) तक की सैलरी ऑफर कर है। xAI ने साफ कहा है कि इस रोल के लिए Illinois और Wyoming के निवासी अप्लाई नहीं कर सकते।

कहां करें आवेदन? (How to apply for xAI Job Openings?)

अब सवाल आता है कि इस रोल के लिए आवेदन का प्रोसेस क्या है। आपको बता दें कि जो लोग AI Jobs या Fintech Jobs में दिलचस्पी रखते हैं वे xAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी ओपन पोजीशन्स देख सकते हैं। यहां हर जॉब की लिस्टिंग में जॉब प्रोफाइल, जिम्मेदारियां, जरूरी क्वालिफिकेशन और सैलरी डिटेल्स मौजूद हैं। उम्मीदवार अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार अप्लाई कर सकता है।