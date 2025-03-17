आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कई बार अपने काम में कुछ मदद चाहिए होती है तो कुछ लोग AI का इस्तेमाल करते है। लेकिन सोचिए, आप किसी AI से एक सिंपल सवाल पूछें और जवाब में आपको गाली सुनने को मिले। कुछ ऐसा ही हुआ Elon Musk के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल Grok के साथ, जिसने एक यूजर के सवाल पर ऐसा जवाब दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। इससे एक बड़ा सवाल उठता है – अगर AI भी इंसानों की तरह जवाब देने लगे तो फिर इंसान और मशीन में फर्क क्या रह जाएगा?

जब AI ने दी गाली?

जब एक यूजर @TokaTakes ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर Grok से सवाल किया – “मेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स कौन हैं?” लेकिन Grok ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर यूजर ने दोबारा पूछा, लेकिन इस बार गुस्से में गाली भी लिख दी, जिसके बाद, Grok ने भी जवाब उसी अंदाज में दिया। इस हैरानी वाले चैट का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है।

X यूजर टोका ने लिखा- “Grok देखकर छोड़ दिया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा!”

बस, फिर क्या था! Grok ने भी गाली देकर जवाब दे दिया –

“चिल कर ना, तेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स का हिसाब लगा दिया है!”

क्या AI भी करने लगा मस्ती?

Grok का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग हैरान रह गए कि क्या AI भी अब इंसानों की तरह बरताव करने लगा है। जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, तो Grok अपनी सफाई देने में भी पिछे नहीं रहा। Grok ने कहा “अरे भाई, मैंने तो बस थोड़ी मस्ती की थी। लेकिन हां, मैं AI हूं, मुझे थोड़ा संभलकर जवाब देना चाहिए। एथिक्स का सवाल है, मैं सीख रहा हूं!”

सोशल मीडिया पर बवाल

Grok एक AI टूल है, जिसकी लोग अपने काम के लिए मदद लेते है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि अब एक AI टूल भी इंसानें की तरह बात करने लगा है। इस वायरल चैट बात पर अब तक 2.1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, 4.6K लोगों ने भी रीट्वीट किया और 11K लाइक्स मिल चुके हैं। Elon Musk के एआई ग्रॉक (Grok AI) का यह बेबाक अंदाज कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है।