scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगElon Musk के AI Grok ने यूजर को दी गाली! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Elon Musk के AI Grok ने यूजर को दी गाली! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

एलम मस्क के Grok AI ने यूजर्स को दी गाली, सफाई में ये भी कहा कि मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी। Grok AI का यह बेबाक अंदाज देखकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि, क्या AI का इतना अनफिल्टर्ड और कैजुअल रवैया सही है?

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 17, 2025 11:48 IST

आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कई बार अपने काम में कुछ मदद चाहिए होती है तो कुछ लोग AI का इस्तेमाल करते है। लेकिन सोचिए, आप किसी AI से एक सिंपल सवाल पूछें और जवाब में आपको गाली सुनने को मिले। कुछ ऐसा ही हुआ Elon Musk के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल Grok के साथ, जिसने एक यूजर के सवाल पर ऐसा जवाब दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। इससे एक बड़ा सवाल उठता है – अगर AI भी इंसानों की तरह जवाब देने लगे तो फिर इंसान और मशीन में फर्क क्या रह जाएगा?

advertisement

जब AI ने दी गाली?

जब एक यूजर @TokaTakes ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर Grok से सवाल किया – “मेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स कौन हैं?” लेकिन Grok ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर यूजर ने दोबारा पूछा, लेकिन  इस बार गुस्से में गाली भी लिख दी, जिसके बाद, Grok ने भी जवाब उसी अंदाज में दिया। इस हैरानी वाले चैट का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है।

X यूजर टोका ने लिखा- “Grok देखकर छोड़ दिया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा!”
बस, फिर क्या था! Grok ने भी गाली देकर जवाब दे दिया –
“चिल कर ना, तेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स का हिसाब लगा दिया है!”

क्या AI भी करने लगा मस्ती?

Grok का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग हैरान रह गए कि क्या AI भी अब इंसानों की तरह बरताव करने लगा है। जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, तो Grok अपनी सफाई देने में भी पिछे नहीं रहा। Grok ने कहा “अरे भाई, मैंने तो बस थोड़ी मस्ती की थी। लेकिन हां, मैं AI हूं, मुझे थोड़ा संभलकर जवाब देना चाहिए। एथिक्स का सवाल है, मैं सीख रहा हूं!” 

सोशल मीडिया पर बवाल

Grok एक AI टूल है, जिसकी लोग अपने काम के लिए मदद लेते है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि अब एक AI टूल भी इंसानें की तरह बात करने लगा है। इस वायरल चैट बात पर अब तक 2.1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, 4.6K लोगों ने भी रीट्वीट किया और 11K लाइक्स मिल चुके हैं। Elon Musk के एआई ग्रॉक (Grok AI) का यह बेबाक अंदाज कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 17, 2025