PAN Card में नाम गलत है? इन स्टेप को फॉलो कर घर बैठे करें कार्ड अपडेट
PAN card Update: पैन कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पैन कार्ड में दिया गया नाम गलत है तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना नाम सही करवा सकते हैं।
आजकल हर छोटा-बड़ा काम करने के लिए पैन कार्ड (PAN Card) की जरूरत पड़ती है। जॉब से लेकर, बैंक अकाउंट ओपन करवाते वक्त, इनकम टैक्स भरने के साथ कोई सरकारी स्कीम का फायदा लेना तक के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ जाती है।
ऐसे में पैन कार्ड में सभी जानकारी सही होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पैन कार्ड में नाम गलत हो गया है या शादी के बाद नाम बदलना है तो यह काम आसानी से हो सकता है। आइए, जानते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे नाम ठीक (PAN Name Correction) करवा सकते हैं।
यहां से बदलेगा आपका नाम
पैन कार्ड में नाम बदलवाने के लिए आप TIN-NSDL (Protean) या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर करेक्शन फॉर्म भर सकते हैं। इन दोनों वेबसाइट्स से पैन नेम अपडेट (PAN Name Update) किया जा सकता है।
इन स्टेप्स को करें फॉलो (How to Change Name in PAN)
स्टेप 1: सबसे पहले TIN-NSDL या UTIITSL में से किसी एक की वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: अब "Change/Correction in PAN Data" वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: इसके बाद अपना नाम, जन्म तारीख, आधार नंबर जैसी डिटेल्स भरें।
स्टेप 4: अब सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, शादी का सर्टिफिकेट आदि को अपलोड करें।
स्टेप 5: इसके बाद पैन अपडेट के लिए ऑनलाइन फीस भरें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको 15 डिजिट का एक Acknowledgement Number मिलेगा। इस नंबर के जरिये आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
बता दें कि अगर आपने फिजिकल पैन कार्ड मंगवाया है तो यह लगभग 45 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। वहीं, ई-पैन (e-PAN) कुछ ही दिनों में आपकी ईमेल पर आ जाएगा। फिजिकल पैन कार्ड के लिए आपको करीब ₹110–₹120 तक की फीस देनी होती है।