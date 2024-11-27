PAN 2.0: क्या आपको बनवाना होगा नया पैन कार्ड?

scorecardresearch
आम लोगों के मन में सवाल ये है कि क्या मेरा पुराना पैन कार्ड खराब हो जाएगा। लोग सोच रहे हैं कि नए पैन कार्ड और पुराने पैन कार्ड में क्या अंतर होगा। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 27, 2024 14:42 IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह एक अत्याधुनिक ई-गवर्नेंस पहल है, जिसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स की पैन कार्ड सेवाओं को बेहतर और सरल बनाना है। इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल कर पैन और टैक्स संबंधी सेवाओं को अधिक कुशल बनाना चाहती है।

प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य

पैन सेवाओं का एकीकरण:

पैन कार्ड के आवंटन, अपडेट और संशोधन की सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत करना।

टैन सेवाओं का समावेश:

सिर्फ पैन ही नहीं, बल्कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) सेवाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा।

बेहतर सेवा की पेशकश:

आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर पैन कार्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना।

लोगों के प्रमुख सवाल और उनके जवाब

1. क्या पुराने पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे?
नहीं, पुराने पैन कार्ड मान्य रहेंगे। PAN 2.0 के तहत मौजूदा पैन कार्ड होल्डर्स को नया कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ सेवाओं की गुणवत्ता और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए है।

2. क्या नया पैन कार्ड बनाना जरूरी होगा?
यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है, तो कोई नया पैन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन लोगों को नया पैन कार्ड बनवाना होगा, जिन्हें पैन की जरूरत है और जिन्होंने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है।

3. अगर किसी के पास दो पैन कार्ड हैं तो क्या होगा?
सरकार ने साफ किया है कि एक व्यक्ति के लिए दो पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। ऐसे में, जिनके पास दो पैन कार्ड हैं, उन्हें जल्द से जल्द एक कार्ड सरेंडर करना होगा। इसके लिए पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया को भी PAN 2.0 के जरिए और सरल बनाया जाएगा।

