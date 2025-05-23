scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसPAN-Aadhaar Link: ये आसान तरीका बताएगा आपका पैन लिंक है या नहीं!

PAN-Aadhaar Link: ये आसान तरीका बताएगा आपका पैन लिंक है या नहीं!

PAN-Aadhaar Link: सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप कन्फ्यूज हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं तो हम आपको आर्टिकल में कुछ तरीके बताएंगे जिससे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 23, 2025 16:34 IST
PAN and Aadhaar link
आज के समय में सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसके बिना कई जरूरी सुविधाएं जैसे बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न भरना और अन्य वित्तीय कामों में रुकावट आ सकती है।

सम्बंधित ख़बरें

कई लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनका पैन आधार से लिंक हुआ है या नहीं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप घर बैठे सिर्फ कुछ मिनटों में इसका स्टेटस (PAN Aadhaar Link Status) चेक कर सकते हैं।

ऐसे चेक करें PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस (How to check Pan-Aadhaar Link Status Online)

अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट से बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और Quick Links सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: वहां पर “Aadhaar Status” पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब अपना 10 डिजिट का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर भरें।

स्टेप 5: इसके बाद “View Link Aadhaar Status” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।

मैसेज से भी पता कर सकते हैं स्टेटस (How to check Pan-Aadhaar Link Status through SMS)

आप मोबाइल से SMS भेजकर यह स्टेटस जान सकते हैं। इसके लिए मैसेज बॉक्स खोलें और UIDPAN टाइप करें और भेज दें। उदाहरण के लिए आपको UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F लिखकर भेजना है। आपको ये 567678 या 56161 पर भेजना है।

 थोड़ी देर में आपको एक जवाब आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तो मैसेज में  “Aadhaar is already associated with PAN” लिखा होगा।

ऐसे करें PAN को आधार से लिंक (How to link Pan-Aadhaar Online)

अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो घबराइए मत, नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें।

स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: वहां Quick Links में “Link Aadhaar” का ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना पैन और आधार नंबर भरें और Validate पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद अपना नाम और मोबाइल नंबर भरें।

स्टेप 5: अब Link Aadhaar पर क्लिक करें।

स्टेप 6: आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालकर वेरिफाई करें।

बता दें कि अब लेट फीस के रूप में ₹1000 का भुगतान भी करना होता है। आप जैसी ही पेमेंट करेंगे लिंकिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

