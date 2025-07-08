फंड जुटाने की तैयारी में ज्वैलर कंपनी, शेयर का भाव 20 रुपये से कम; स्टॉक खरीदना कितना सही?
PC Jeweller Share: पीसी ज्वैलर के शेयर फोकस में है। कंपनी फंड जुटाने की योजना बना रही है। आर्टिकल में जानते हैं कि शेयर खरीदना कितना सही रहेगा।
PC Jeweller Limited के शेयर फोकस में आ गए हैं। आज भी कंपनी के स्टॉक हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले कंपनी ने पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट दिये थे, जिसके बाद स्टॉक में तेजी आई। अब कंपनी ने आगामी बोर्ड मीटिंग की तारीख और उद्देश्यों के बारे में बताया है।
10 जुलाई को है बैठक
PC Jeweller की बोर्ड मीटिंग 10 जुलाई 2025 को होगी। इस बैठक में कंपनी फंड जुटाने पर फैसला ले सकती है। जानकारी के अनुसार कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए नए शेयर या सिक्योरिटी जारी करने की योजना बना रही है।
कंपनी अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए फंडरेजिंग कर रही है। फंड रेजिंग के लिए कंपनी कुछ खास निवेशकों को सीधे शेयर देकर पैसा जुटाएगी। इससे कंपनी को जल्दी फंड मिल सकता है और उसे कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
क्या होता है Preferential Allotment?
यह तरीका कंपनियों के लिए आसान होता है, जिसमें वह पब्लिक इश्यू की बजाय कुछ चुनिंदा लोगों या कंपनियों को अपने शेयर देती है। इसके लिए जरूरी होता है कि कंपनी को पहले अपने शेयरहोल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज से मंजूरी मिले।
ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी
कंपनी ने पहले ही 26 जून को बताया था कि उसके शेयरों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई जा रही है। इस प्रक्रिया को ट्रेडिंग विंडो क्लोजर (trading window closure) कहा जाता है । अब यह विंडो तब तक बंद रहेगी जब तक कंपनी अपने जून तिमाही के नतीजे या 10 जुलाई की बोर्ड मीटिंग का पूरा फैसला घोषित नहीं कर देती।
शेयर की परफॉर्मेंस
पीसी ज्वैलर एक समय में टॉप ज्वैलर कंपनी में शुमार था। भले ही पीसी ज्वैलर के शेयर पेनी स्टॉक हैं, इसके बावजूद शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में शेयर में 48.44 फीसदी की तेजी आई। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक 16.92 फीसदी चढ़ गया। एक साल में स्टॉक ने निवेशकों को 213.52 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 1,029.49 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
शेयर खरीदें या नहीं
मार्केट एनलिस्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि PC Jeweller ने लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद जबरदस्त ब्रेकआउट दिखाया है, जिसमें वॉल्यूम में तेज उछाल देखने को मिला। यह तेजी स्टॉक को इसके 50-EMA से ऊपर ले गई है, जो शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए बुलिश संकेत है। हालांकि, RSI ओवरबॉट जोन में होने की वजह से थोड़ी मुनाफावसूली देखने को मिली है। अगर स्टॉक ₹16 के ऊपर टिकता है और गिरावट के दौरान वॉल्यूम कम रहते हैं, तो यह बुलिश कंसोलिडेशन माने जाएगा और ₹19.30 के ऊपर ब्रेकआउट मिलते ही अगला टारगेट ₹22 से ₹24 हो सकता है। लेकिन अगर कीमत ₹13.20 के नीचे जाती है, तो यह फेल्ड ब्रेकआउट माना जाएगा।