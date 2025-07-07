Multibagger Stock: शेयर बाजार की दुनिया में Elcid Investments Ltd. का नाम इन दिनों फिर चर्चा में है। बीते साल ₹3.53 से ₹3.32 लाख तक पहुंचा यह छुटकू स्टॉक अब एक बार फिर देश के सबसे महंगे स्टॉक MRF को चुनौती दे रहा है। सोमवार को Elcid का शेयर ₹1707.70 की गिरावट के साथ ₹140800.05 पर रहा था, जबकि MRF ₹1198.05 टूटकर ₹142729.50 पर रहा - यानी Elcid अब सिर्फ ₹1,929.45 पीछे है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Elcid के इस असाधारण सफर की शुरुआत जून 2024 में हुई थी, जब इसका शेयर भाव ₹3.53 था। कुछ ही समय में यह ₹3,32,399.94 तक उछल गया, जिससे यह देश का सबसे महंगा स्टॉक बन गया था। हालांकि, जल्द ही इसमें भारी गिरावट आई और यह ₹1,24,200 तक टूट गया। लेकिन बीते हफ्तों में Elcid ने फिर से रफ्तार पकड़ी है।

3 रुपये से 3 लाख तक कैसे पहुंचा था शेयर?

दरअसल पिछले साल BSE और NSE ने एक स्पेशल कॉल ऑक्शन आयोजित की थी। यह स्पेशल कॉल ऑक्शन, इनवेस्टमेंट होल्डिंग कंपनियों के प्राइस डिस्कवरी के लिए आयोजित किया गया था।

ऐतिहासिक रूप से, इस शेयर का कारोबार ₹3 से ₹15 की सीमित रेंज में हुआ था। हालांकि, इसकी प्रति शेयर बुक वैल्यू ₹4 लाख थी जिसने बताया कि बाजार में इसका काफी कम वैल्यूएशन किया गया है। होल्डिंग कम्पनियों के वर्तमान बाजार मूल्य और ऑर्डर बुक के बीच के अंतर को पाटने के लिए, एक्सचेंजों ने 29 अक्टूबर को विशेष कॉल नीलामी तंत्र के माध्यम से चुनिंदा निवेश होल्डिंग कंपनियों के लिए प्राइस डिस्कवरी प्रक्रिया लागू की।

विशेष कॉल नीलामी के कारण प्रति शेयर ₹2,36,250 का आश्चर्यजनक प्राइस लेवल प्राप्त हुआ, जिससे यह शेयर दलाल स्ट्रीट पर सबसे महंगा हो गया था।

Elcid का मार्केट कैप फिलहाल ₹2,840 करोड़ है, जबकि MRF का मार्केट कैप ₹60,440 करोड़ है। इस भारी अंतर के बावजूद, Elcid का शेयर भाव MRF के बेहद करीब है, जो बाजार विश्लेषकों को हैरान कर रहा है।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर क्रान्ति बाथिनी ने पहले ही Elcid जैसे स्टॉक्स में निवेश को लेकर चेताया था। उनका कहना था, "ऐसे शेयरों में निवेश पूरी तरह निवेशक की जोखिम क्षमता पर निर्भर करता है। इनमें लिक्विडिटी रिस्क भी हो सकता है।"

Elcid Investments एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जो शेयर, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। इसकी आय मुख्यतः डिविडेंड, ब्याज और बिक्री लाभ से होती है।

इस हाई-वोलटिलिटी स्टॉक में निवेश से पहले, बाथिनी की सलाह है कि निवेशक कंपनी के बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो रेशियो को जरूर परखें। साथ ही, विपरीत स्थिति में एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार रखें।