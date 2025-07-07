Stock in Focus: सोलर स्टॉक एसीएमई सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड (ACME Solar Holdings Ltd) के शेयरों में आज 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है।

यह तेजी कंपनी द्वारा जारी एक अपडेट के बाद आई है। दरअसल कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि ACME सोलर ने भारत के सबसे बड़े बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली ऑर्डर में से एक 3.1 GWh से अधिक का ऑर्डर दिया है।

कंपनी ने बताया कि एसीएमई सोलर ने झेजियांग नारदा और ट्रिना एनर्जी सहित अग्रणी ग्लोबल एनर्जी सिस्टम आपूर्तिकर्ताओं से 3.1 GWh से अधिक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) का ऑर्डर दिया है, जो अपनी उच्च दक्षता और स्केलेबल भंडारण समाधानों के लिए प्रसिद्ध हैं।

यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण खरीद में से एक है और यह एसीएमई सोलर की कई रिन्यूएबल एनर्जी FDRE (फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी) और बैटरी से जुड़ी प्रोजेक्ट में BESS की तैनाती को सपोर्ट करेगा, जो भारत के कई राज्यों में अगले 12-18 महीनों में चालू होने वाली हैं।

कंपनी ने आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष के अगले चार से आठ महीनों में चरणबद्ध तरीके से डिलीवरी की योजना बनाई गई है। खास बात यह है कि इन सिस्टम का ऑर्डर प्राइस बजट के अंदर है।

ACME Solar Share Price

दोपहर 12:17 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 2.24% या 5.58 रुपये चढ़कर 255.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.26% या 5.65 रुपये चढ़कर 255.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

ACME Solar Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 1.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 33 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।