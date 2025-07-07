Nifty Top Looser: मात्र 53.40 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाला यह पेनी स्टॉक आज निफ्टी के टॉप लूजर की लिस्ट में शामिल है। इस शेयर का नाम है एलसीसी इन्फोटेक लिमिटेड (LCC Infotech Ltd). पिछले 6 महीने में यह शेयर 46 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।

शेयर में यह गिरावट सेबी के नोटिस के बाद देखने को मिल रही है। दरअसल बीते 4 जुलाई को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बाजार नियामक सेबी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15एचबी के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के लिए कंपनी के खिलाफ तत्काल न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू की है। इसके लिए सेबी ने Adjudicating Officer को भी नियुक्त किया है।

कंपनी से क्या हुई गलती?

कंपनी ने बताया कि श्रीराम बागला और रचना सुमन शॉ द्वारा एलसीसी के शेयरधारकों को दी जा रही खुली पेशकश के संबंध में प्रस्ताव का ड्राफ्ट पेपर वर्ष 2024 में सेबी को प्रस्तुत किया गया था। ड्राफ्ट पेपर के जांच पर यह पाया गया कि कंपनी के प्रमोटरों में से एक सिद्धार्थ लखोटिया ने 01 जनवरी, 2018 को 10,000 इक्विटी शेयर बेचे थे।

हालांकि, 01 जनवरी, 2018 को इक्विटी शेयरों की की गई बिक्री, 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही तक की अवधि के लिए नोटिसकर्ता द्वारा ड्राफ्ट पेपर के नियमों के तहत दायर शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं दिखाई गई।

LCC Infotech Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:13 बजे तक एनएसई पर 5.16% या 0.26 रुपये टूटकर 4.78 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.82% या 0.26 रुपये गिरकर 5.13 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

क्या करती है कंपनी?

एलसीसी इन्फोटेक लिमिटेड स्कील और टैलेंट डेवलपमेंट कंपनी है। कंपनी देश भर में स्कील्ड ह्यूमन कैपिटल के निर्माण और कार्यबल प्रतिभा को बढ़ाने में लगी हुई है। यह व्यक्तियों, उद्यमों और संस्थानों को प्रशिक्षण और विकास समाधान प्रदान करता है।

कंपनी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार प्रायोजित प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है।