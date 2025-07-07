₹20 से कम वाला ये मल्टीबैगर पेनी स्टॉक मचा रहा है धूम! 14% से ज्यादा उछला भाव- ये है बड़ी वजह
इस शेयर ने निवेशकों का पैसा सिर्फ 1 साल में 2 गुना कर दिया है। अब इस तेजी के बाद शेयर अपने 52 Week High 19.60 रुपये के करीब पहुंच गया है।
PC Jeweller Share Price: शेयर बाजार में जारी कमजोर कारोबार के बीच ज्वेलरी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) के शेयर में छप्परफाड़ तेजी देखने को मिल रही है। ये मल्टीबैगर पेनी स्टॉक आज 14% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।
क्यों है शेयर में तेजी?
पीसी ज्वैलर के शेयर में तेजी कंपनी के द्वारा मजबूत Q1 FY26 बिजनेस अपडेट और हेवी बाइंग के कारण देखने को मिल रही है।
बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:01 बजे तक कंपनी के 2,93,69,310 (2.93 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।
इससे पहले कंपनी ने बीते 3 जुलाई को Q1 FY26 बिजनेस अपडेट जारी किया था। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, पीसी ज्वेलर ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान लगभग 80 प्रतिशत रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, तिमाही के दौरान ग्राहकों द्वारा शादी/त्योहारों की खरीदारी के कारण इसके प्रोडक्ट की उच्च मांग के कारण रेवेन्यू में यह तेजी आई है।
इसके अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अपने बैंकरों के बकाया डेट में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की है और वित्त वर्ष 2026 के अंत तक डेट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी ने तिमाही के दौरान अपने बैंकरों के बकाया डेट में लगभग 7.5 प्रतिशत की कमी की है।
खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर सुबह 10:30 बजे तक एनएसई पर 14.08% या 2.35 रुपये की तेजी के साथ 19.04 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 13.94% या 2.33 रुपये चढ़कर 19.04 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
पीसी ज्वैलर एक भारतीय कंपनी है जो आभूषणों के निर्माण, खुदरा और निर्यात में लगी हुई है। वे सोने, हीरे और चांदी के आभूषणों सहित उत्पादों की अपनी विस्तृत श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं, और पूरे भारत में कई शोरूम के साथ उनकी मजबूत उपस्थिति है।