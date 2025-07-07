scorecardresearch
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 7, 2025 10:24 IST
Stock in Focus: सोमवार को शेयर बाजार में सुस्त कारोबार के बीच, पावर जनरेशन सेक्टर की कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (Jaiprakash Power Ventures Ltd) के शेयर में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। पावर सेक्टर का ये पेनी स्टॉक आज करीब 12% चढ़कर कर रहा है। 

पिछले 1 महीने से इस छोटू शेयर को खरीदने की होड़ मची है। 1 महीने में ये शेयर 31 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। चलिए जानते हैं आखिर इस शेयर में आज इतनी रैली क्यों है?

JP Power के शेयर में आज रैली क्यों?

सोमवार को इस शेयर में रैली के पीछे की वजह हेवी बाइंग है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:01 बजे तक कंपनी के 3,03,24,863 (3.03 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

खबर लिखे जानें तक सुबह 10:06 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 11.82% या 2.24 रुपये चढ़कर 21.19 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 11.03% या 2.09 रुपये की तेजी के साथ 21.04 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 50 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 238 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 237 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 881 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

2009 में दिया था आखिरी डिविडेंड

डिविडेंड देने के मामले में कंपनी काफी स्लो है। जेपी पावर ने आखिरी बार अगस्त 2009 में 0.75 रुपये का डिविडेंड दिया था, वहीं इससे पहले कंपनी अक्टूबर 2008, जुलाई 2008 और सितंबर 2007 में भी 0.75 रुपये का ही डिविडेंड दिया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 7, 2025