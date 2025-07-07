NSDL IPO: इस महीने के अंत तक आ सकता है आईपीओ! अनलिस्टेड शेयरों में आई 20% तक की गिरावट - लेटेस्ट डिटेल यहां

NSDL IPO: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के अनलिस्टेड शेयरों में आगामी आईपीओ से पहले 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है। जो शेयर पहले ₹1,250 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था, वे अब ₹975–1,000 की रेंज में कारोबार कर रहा है। NSDL का आईपीओ इस महीने के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है और इसे 31 जुलाई 2025 से पहले लाइव होना अनिवार्य है। कंपनी इसके जरिए ₹3,750-4,000 करोड़ जुटा सकती है।

धारावत सिक्योरिटीज के प्रमुख नरोट्टम धारावत के अनुसार वर्तमान अनलिस्टेड कीमत कंपनी के सभी सकारात्मक पहलुओं को दर्शाती है। यदि कोई निवेशक लंबी अवधि की पोजीशन लेना चाहता है, तो वह अभी भी इस कीमत पर स्टॉक होल्ड कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आईपीओ की कीमत ₹750-800 के बीच रह सकती है।

Wealth Wisdom India के एमडी कृष्णा पटवारी ने बताया कि NSDL के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और IPO की चर्चा के चलते निवेशकों में पहले से ही भारी रुचि है। हालांकि HDB Financial Services के हालिया आईपीओ ने NSDL के अनलिस्टेड वैल्यूएशन पर नजरें गड़ा दी हैं। पटवारी ने यह भी जोड़ा कि जैसे ही आईपीओ की तारीख पक्की होगी, शेयर की कीमत फिर से चढ़ सकती है।

NSDL ने अपने IPO का साइज घटाकर 50.15 मिलियन इक्विटी शेयर कर दिया है, जो पहले 57.26 मिलियन था। यह इश्यू पूरी तरह ऑफर-फॉर-सेल (OFS) होगा, जिसमें IDBI बैंक (11.11%), NSE (9%), और अन्य निवेशक जैसे SBI, HDFC बैंक, यूनियन बैंक मिलकर 5% हिस्सेदारी बेचेंगे। इसमें कोई फ्रेश इक्विटी इश्यू नहीं होगा।

NSDL ने मार्च 2025 तिमाही में ₹83.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ₹364 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने ₹343 करोड़ का नेट मुनाफा और ₹1,420 करोड़ की आय रिपोर्ट की। EBITDA ₹375 करोड़ रहा और मार्जिन 25.1% के स्तर पर रहा।

कंपनी का डिपॉजिटरी बिजनेस भारत में CDSL के साथ एक डुओपॉली स्थिति में है, जो निवेशकों में स्थायी रुचि बनाए रखेगा। ICICI Securities, Axis Capital, HDFC Securities, SBI Capital सहित कई प्रमुख ब्रोकरेज इस IPO को मैनेज कर रहे हैं, और लिस्टिंग BSE व NSE दोनों पर होगी।