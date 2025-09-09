scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगरिकॉर्ड ऊंचाई पर सोने का भाव! MCX पर 10 ग्राम का भाव ₹1,10,047 - जानिए वजह

रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोने का भाव! MCX पर 10 ग्राम का भाव ₹1,10,047 - जानिए वजह

सोना ₹458 बढ़कर ₹1,10,047 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यह बढ़ोतरी दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज की गई।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 9, 2025 11:40 IST

Gold Prices: मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार (MCX) में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। सोना ₹458 बढ़कर ₹1,10,047 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यह बढ़ोतरी दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज की गई।

वहीं, अक्टूबर डिलीवरी वाले सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले सोने के वायदा भाव में ₹482 की बढ़त दर्ज की गई और यह ₹1,09,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

advertisement

क्यों बढ़ रही है सोने की कीमत?

इस तेजी के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय कारण हैं। खासकर अमेरिका में कमजोर जॉब डेटा सामने आने के बाद डॉलर कमजोर हुआ है, जिससे सोने की मांग और कीमतों को सहारा मिला है। एक्सपर्ट का कहना है कि अब बाजार में ये उम्मीद बन रही है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक (Federal Reserve) इस साल ब्याज दरों में कटौती करेगा।

पीटीआई को Reliance Securities के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने बताया कि कमजोर नौकरी के आंकड़ों के बाद बाजार में ये भरोसा बढ़ा है कि फेडरल रिजर्व इस साल तीन बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी नया रिकॉर्ड

केवल भारत ही नहीं, विदेशी बाजारों में भी सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। Comex (अमेरिकी वायदा बाजार) में दिसंबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत USD 3,694.75 प्रति औंस पर पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे ऊंची कीमत है।

क्या आगे और बढ़ेगा सोना?

एक्सपर्ट का मानना है कि अगर डॉलर कमजोर बना रहा और फेड ब्याज दरों में कटौती करता है, तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतें और ऊंचाई छू सकती हैं। त्योहारों और शादियों के मौसम में ये बढ़ोतरी आम ग्राहकों के लिए चिंता की बात हो सकती है।

अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो मौजूदा बढ़ती कीमतों पर नजर रखना जरूरी है। वहीं निवेशक इस मौके को निवेश के नजरिए से भी देख सकते हैं, क्योंकि सोना पारंपरिक रूप से अस्थिर बाजार में एक सुरक्षित निवेश माना जाता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 9, 2025