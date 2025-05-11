पैन कार्ड बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। बैंक अकाउंट ओपन करवाते वक्त भी पैन कार्ड (PAN Card) की जरूरत पड़ती है। कई लोगों को लगता है कि पैन कार्ड सिर्फ वयस्क का बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चे का पैन कार्ड बनवा सकते हैं।

18 साल से कम उम्र वाले बच्चे का पैन कार्ड बनवाने के लिए माता-पिता या फिर गार्जन को अप्लाई करना होता है। हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि माइनर के लिए पैन कार्ड (Minor Pan Card) अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

पैन कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई (How to Apply for Pan Card)

एक्सपर्ट के अनुसार बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड में बच्चे के डॉक्यूमेंट्स के साथ पैरेंट्स और गार्जन के डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। माइनर पैन कार्ड में बच्चे की तस्वीर नहीं होती है।

ऑफलाइन पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को मैन्यूल भरकर जमा करना होगा। फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना होगा। इसमें आवेदक को फॉर्म के साथ नाबालिग की फोटो और चार्ज भी देना होगा।

पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई (Pan Card Online Apply Process)

ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। आइए,अप्लाई का पूरा प्रोसेस जानते हैं।

स्टेप 1: सबसे पहले NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: अब 'New Application' में जाकर ‘New PAN Indian Citizen (Form 49A)’ को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: इसके बाद नाबालिग की डिटेल्स भरें। नाबालिग के साथ माता-पिता की डिटेल्स भरें।

स्टेप 4: अब माता-पिता के सिग्नेचर को अपलोड करके SUBMIT पर क्लिक करें।

स्टेप 5: इसके बाद न्यू वेबपेज ओपन होगा। इसमें Representative Assessee की डिटेल्स भरकर नाबालिग की फोटो और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें।

स्टेप 6: अब SUBMIT के ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें।

एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद Acknowledgement Number मिलेगा। इस नंबर के जरिये आप पैन स्टेटस चेक कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करने के लिए NSDL Protean या UTIITSL के एड्रेस पर डॉक्यूमेंट्स भेजें। डॉक्यूमेंट वेरिफाई होने के बाद बच्चे का पैन कार्ड आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा।