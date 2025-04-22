Pan Card: ओरिजनल कार्ड खो गया तो न हो परेशान, घर बैठे बनेगा डुप्लीकेट कार्ड- हर जगह होगा मान्य

आईटीआर फाइलिंग के वक्त, बैंक अकाउंट ओपन करते समय पैन कार्ड (Pan Card) का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना कई सरकारी काम पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर उनका ओरिजनल पैन कार्ड खो जाता है तो वह क्या करें? आपको बता दें कि ओरिजनल पैन कार्ड खो जाने पर आप आसानी से डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate Pan Card) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

हम आपको नीचे बताएंगे कि डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें और इसके लिए कितना चार्ज देना होगा।

खो गया पैन कार्ड, अब क्या करें?

अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है तो आपको सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। ध्यान रहें कि आप FIR कॉपी जरूर लें। शिकायत दर्ज होने के बाद आपके पैन का कोई गलत यूज नहीं कर पाएगे। अगर आपको अपना पैन नंबर (PAN Number) याद नहीं है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर "Know Your PAN" सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं।

"Know Your PAN" के लिए आपको अपना नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ देना होगा। इसके बाद आप ई-पैन (E-Pan) डाउनलोड कर सकते हैं। ई-पैन भी फिजिकल पैन कार्ड की तरह सब जगह मान्य रहेगा।

डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply for duplicate PAN card online?)

स्टेप 1: TIN-NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: अब "Reprint of PAN Card" या "Changes or Correction in existing PAN Data" के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: अब अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल्स भरें।

स्टेप 4: फॉर्म भरने के बाद टोकन नंबर आपके ई-मेल पर भेजा जाएगा।

स्टेप 5: इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, FIR कॉपी अपलोड करें।

स्टेप 6: अब आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए फीस देनी होगी। भारत के आवदेकों को 110 रुपये देना होता है। इसमें 18% जीएसटी भी शामिल है।

स्टेप 7: पेमेंट सक्कसेसफुल होने के बाद आप ई-मेल से अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं।

ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी

डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड (Aadhaar Card), एफआईआर की कॉपी अटैच करनी होगी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो भी अटैच करना होगा।