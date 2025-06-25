दुनिया में LIC ने फहराया अपना परचम, अपने नाम किया चौथी सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब

सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी (Life Insurance Corporation of India) ने एक बार फिर अपनी ताकत और पहचान का लोहा मनवाया है। Brand Finance India 100 रिपोर्ट 2025 में LIC को भारत की चौथी सबसे कीमती ब्रांड का दर्जा मिला है। इसके साथ ही यह इंश्योरेंस सेक्टर में दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत ब्रांड बन गई है।

ब्रांड वैल्यू में 35% की शानदार बढ़त

Brand Finance के मुताबिक, LIC की ब्रांड वैल्यू 2025 में $13.6 बिलियन तक पहुंच गई है। पिछले साल यह वैल्यू $10.07 बिलियन थी, यानी एक साल में इसमें 35.1% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। यह दिखाता है कि LIC न सिर्फ भरोसे का नाम है, बल्कि इसकी मार्केट में पहचान लगातार मजबूत हो रही है।

बीमा कंपनियों में सबसे ऊपर LIC

भारत में काम कर रही सभी बीमा कंपनियों में LIC सबसे ऊंचे पायदान पर है। Brand Finance की Global Insurance 100 रिपोर्ट 2025 में इसे बीमा सेक्टर में दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत ब्रांड बताया गया है। LIC को BSI स्कोर 87.9/100 मिला है और इसकी AAA ब्रांड रेटिंग भी बरकरार है। यह बताता है कि भारतीय लोगों के बीच LIC की पहुंच और छवि कितनी मजबूत है।

बाजार पूंजीकरण में भी टॉप-10 में LIC

ब्रांड वैल्यू के साथ-साथ LIC का बाजार पूंजीकरण (Market Capitalisation) भी काफी मजबूत है। LIC 5.98 लाख करोड़ रुपये की मार्केट वैल्यू के साथ भारत की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। यह प्रदर्शन कंपनी की Q4FY25 की मजबूत कमाई की वजह से है। इस तिमाही में LIC का मुनाफा 38% की बढ़त के साथ ₹19,039 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी समय ₹13,782 करोड़ था।

LIC ने ₹12 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी घोषित किया है, जो निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है।

ग्रुप प्रीमियम और नई पॉलिसी सेल्स में भी दमदार बढ़त

मई 2025 में LIC ने ₹14,374.87 करोड़ का ग्रुप प्रीमियम जुटाया, जो कि मई 2024 के ₹12,632.26 करोड़ से लगभग 13.79% ज्यादा है। पूरे बीमा सेक्टर की बात करें तो मई 2025 में ₹30,463.20 करोड़ का प्रीमियम जुटाया गया, जो पिछले साल मई के मुकाबले 12.68% ज्यादा है।

LIC की नई पॉलिसी बिक्री (New Business Premium) भी बढ़ी है। मई 2024 के ₹16,690.39 करोड़ के मुकाबले, इस साल मई में यह आंकड़ा ₹18,405.04 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 10.27% की बढ़त।